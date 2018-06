Quatre barris de Figueres renuncien a les festes en protesta per la inseguretat

Quatre associacions veïnals properes al sector oest de Figueres no celebraran la festa dels barris com a protesta per denunciar la inseguretat, l'incivisme i la degradació de la zona. La decisió l'ha pres la coordinadora d'associacions Josep Casero, que engloba les entitats veïnals d'Habitatges del Parc, Juncària i Parc Bosc, Turó Baix-Nova Estació i Culubret.

«Exigim uns barris més segurs, nets i dignes», asseguren des de la coordinadora. «Hem decidit no fer la festa en senyal de protesta», una mesura alternativa, diuen, als talls de carrers. «Aquest no és el moment de celebracions als nostres barris, per tant aquest any no es farà la festa dels barris, creiem que hi ha temes més importants a resoldre», subratllen.

El president de la coordinadora, Francisco Sánchez, explica que el problema ja ve de lluny i assenyala l'incompliment de promeses per part de l'Ajuntament de Figueres i el retard en l'execució de compromisos adquirits amb el sector oest.

La mesura s'ha pres arran d'un acord entre les quatre associacions integrants de la coordinadora Josep Casero i després que cadascuna definís el seu posicionament en les respectives reunions veïnals. Sánchez ho exemplifica amb la instal·lació de les càmeres de seguretat. «Han tardat quatre anys a instal·lar-les», critica. El projecte es va començar a gestar el 2014 i no ha sigut fins enguany que s'han instal·lat. Sánchez assenyala la degradació i l'incivisme que pateixen en espais com els parcs i jardins dels quatre barris o la inseguretat a peu de carrer.

De fet, el malestar veïnal ja es va fer palès en el ple del mes d'abril, quan els veïns del sector oest van assitir a la sessió per demanar la instal·lació de les càmeres de vigilància. L'any passat, els quatre barris ja van forçar l'Ajuntament a prendre mesures contra el «descontrol» del barri de Sant Joan. Ho van fer presentant una moció d'urgència arran de la macrobatuda policial contra el tràfic de drogues. Un any després, continuen reclamant mesures contra la inseguretat.