L’entorn de Puigdemont va mantenir el contacte amb l’emissari rus després de la DUI

Víctor Terradellas, l’exresponsable de relacions internacionals de Convergència Democràtica (CDC), amic i home de confiança de Carles Puigdemont, va viatjar a Moscou per reunir-se amb l’exdiplomàtic rus Nicolay Sadovnikov, segons van confirmar fonts coneixedores d’aquesta trobada. Aquesta visita es va produir després de la reunió celebrada el 26 d’octubre del 2017, un dia abans de la declaració unilateral d’independència (DUI), entre aquest suposat enviat de Rússia i l’expresident català a la Casa dels Canonges (la seva residència oficial), a Barcelona. Els contactes de la trama amb Sadovnikov es van mantenir durant mesos, almenys, fins al maig del 2018, quan Terradellas va ser detingut, tal com demostren els missatges de WhatsApp que es van localitzar al telèfon mòbil. Puigdemont va admetre ahir que va rebre l’exdiplomàtic la vigília de la DUI, tot i que va treure importància al contingut de la trobada.

En les converses de Terradellas i Jordi Sardà Bonvehí, empresari que va ser denunciat el desembre del 2012 per Gas Natural per haver-se fet passar pel seu representant a Ucraïna, surt a la llum en diverses ocasions el nom de Nicolay, a qui una investigació periodística ha identificat com Sadovnikov. Fonts de la diplomàcia italiana situen aquest exdiplomàtic com a assessor del Ministeri d’Afers Exteriors rus fins al 2018 i, en concret, com a expert en assumptes europeus. Sardà parla més profusament d’aquest enigmàtic «enviat», tal com el presenten. «Si jo i el Nikolai, quan estigui amb ell a Moscou he de concretar», va afirmar aquest empresari català el 18 de maig del 2018. Dies abans, el 16 de febrer, va enviar un altre missatge a Terradellas: «Nicolay arriba a les 22.40», encara que no especifica a on. No s’ha acreditat l’existència d’aquest viatge a Barcelona. L’excàrrec de CDC li respon l’endemà: «No puc sortir enlloc ja (…) ordres del meu cap».

«Farem això d’aquí»

Els missatges deixen constància dels contactes de Sadovnikov amb Terradellas. Sardà relata el 14 de març del 2018: «Ja t’ho va dir Nicolay, [Putin] és una estructura, no una persona». L’amic de Puigdemont respon: «Sí, una peça més de l’engranatge que sou l’equip de Nikolay. Jo (amb la teva ajuda) farem això d’aquí (…). Per cert, que segur que farem errors i hauràs de tenir paciència». En aquesta data, el grup va gestionar, segons les converses, el traspàs de bitcoins. «Heu fet la trans? Digue’m alguna cosa», escriu Terradellas, que copia l’adreça d’un moneder virtual enviat per una tercera persona i la passa a Sardà. L’opinió d’aquest empresari català sobre l’exdiplomàtic rus i el seu entorn: «Ja saps que som una mica maquiavèl·lics (el Nikolai gaudeix sorprenent la gent)».

Fins a dues vegades, el 2018, es parla de viatges a Moscou per veure’s amb aquest exdiplomàtic rus. En la primera, del gener d’aquell any, Terradellas pregunta a Sardà: «Vols que vingui a Moscou amb tu dilluns?». L’empresari li contesta: «Sí, anirem a Moscou». La segona vegada que l’exresponsable de relacions internacionals de CDC parla d’anar a la capital russa és el 24 d’abril, dies abans de la detenció. «Prepara el passaport que el recolliré aquesta tarda. Segurament divendres anirem a Moscou (…) Aniré a fer els visats», va dir a la seva dona. Al telèfon mòbil de Terradellas es van localitzar passatges d’avió. Les fonts consultades asseguren que en aquella ocasió no hi va poder anar perquè el van detenir.

Terradellas tindrà l’oportunitat d’aclarir demà tota aquesta situació davant el jutge Joaquín Aguirre, que l’interrogarà sobre les activitats de l’entitat que gestionava, CatMón. Sobretot podrà explicar per què li va exposar la suposada oferta russa d’ajuda econòmica i dels 10.000 soldats a qui va ser exalt càrrec de CDC David Madí, i a Xavier Vendrell, exconseller d’ERC, considerats membres de l’estat major de Puigdemont. I la raó per la qual tenia l’enregistrament. Els àudios amb aquestes converses van ser descoberts per la Policia al mòbil de Terradellas.

En els àudios registrats el 14 i el 16 de maig de 2018 es recullen dos temes: la possibilitat de posar en marxa un sistema de criptomonedes i l’oferta de Rússia per ajudar a culminar la independència de Catalunya. En aquestes converses es detalla que, a l’octubre del 2017, el cap d’un «grup rus» que s’havia posat en contacte amb Terradellas en relació amb la plataforma de criptomonedes va oferir a Puigdemont «comptar amb 10.000 soldats i pagar tot el deute català» , però que l’expresident, en paraules de Terradellas, «es va cagar als pantalons».

Aquestes asseveracions van ser rebudes amb escepticisme per Vendrell i Madí. Aquest últim va arribar a preguntar a Terradellas: «I tu a aquest paio com l’has verificat?». Vendrell, sobre els soldats russos, es va preguntar: «Com fa per entrar 10.000 paios aquí?». Aquesta informació va donar peu a la macrooperació Voloh, de presumpta corrupció i finançament del procés amb 21 detinguts.