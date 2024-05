La catedral de Girona vibra amb el concert de La Ludwig Band

Les escales de la catedral de Girona han viscut una tarda nit de festa. La Ludwig Band i Blaumut han omplert les més de 800 localitats en dos concert consecutius que han fet vibrar el públic. El temps ha respectat i a les vuit del vespre la banda d'Espolla ha arrencat la seva festa particular que ha servit per presentar 'Gràcies per venir' el seu darrer treball. Un públic entregat que no ha s'ha assegut ni ha deixat de ballar en cap moment i que ha corejat les cançons dels empordanesos, que han esgotat les localitats. Dues hores i mitja més tard ha estat el torn dels barcelonins Blaumut, que també han fet vibrar el públic amb les seves cançons i, especialment, amb clàssics com 'Bicicletes' o 'Pa amb oli i sal'.

Nit intensa a l'Strenes. La Ludwig Band i Blaumut han encetat el darrer cap de setmana de concerts del certamen i ho han fet amb totes les entrades venudes. Hi havia ganes de veure la posada de llarg de la banda d'Espolla presentant 'Gràcies per venir' en un dels espais emblemàtics del festival. El cantant de la Ludwig Band, Quim Carandell, explica que han hagut de fer algunes modificacions per poder-se adaptar a un escenari que no és tan "recollit" com els que han anat en la darrera gira.

La banda ha arrencat amb tres cançons del nou àlbum 'El meu amor se n’ha anat de vacances', que és el primer senzill del darrer disc, 'Per allà a Lesseps' i 'Bon amic, vell amic'. Tres temes que han servit per fer aixecar un públic que ja no ha tornat a seure i que cançó rere cançó ha anat aplaudint i ballant sense parar. 'Desembre' ha donat pas a un dels primers moments àlgids del concert amb '30 monedes' i 'Judes'.

Carandell ha suggerit irònicament si el públic volia asseure, però ha servit de poc i les 800 persones han seguit dretes i saltant a cada cançó del grup format a Espolla. De fet, ha estat amb el següent tema, Contraban, quan el cantant de la Ludwig Band ha decidit baixar de l’escenari per pujar les escales del temple entre els aplaudiments del públic. Més tard ho tornaria a fer amb el guitarra i el baixista, en el que ha resultat ser una festa amb el públic entregat.

Un altre dels grans moments ha estat quan el grup ha fet sonar les primeres notes d’’El fill del rei’, just abans de ‘Calderes’, per donar pas als bisos. ‘Manela’ ha estat el preludi del moment que esperava el públic.

El concert s’ha tancat evidenciant que Quim Carandell no és profeta quan abans del concert donava per fet que el públic no saltaria ni s’aixecaria. I és que amb 'S’ha mort l’home més vell d’Espolla' el grup ha tancat la segona visita de la Ludwig Band al festival Strenes, amb el públic baixant a tocar de l'escenari i ballant.

Blaumut es treu l’espina

Després de la festa de la Ludwig Band ha estat el torn de Blaumut que tornaven a l’Strenes, aquest cop sí, a les escales de la catedral. Un escenari que haurien d’haver visitat el 2020, però la pandèmia ho va impedir. “Avui ens traiem una espina i estem molt feliços de poder tocar a les escales i omplir l’aforament”, assenyalava el cantant de la banda, Xavi de la Iglesia.

A Girona, Blaumut ha presentat la primera part del seu nou àlbum, ‘Abisme, capítol 1’. Cinc cançons inèdites que s’han combinat amb els grans èxits del grup. Un concert d’hora i mitja que ha arribat al punt àlgid amb ’21 botons’ i ‘Pa amb oli i sal’, on el públic s’ha entregat a la banda i que ha donat pas als bisos. Uns bisos que han arrencat amb ‘Imparell’, seguit de ‘L’últim arbre del bosc’ i el clàssic ‘Bicicletes’ que ha servit per posar el punt i final a un concert vibrant que ha tret una espina als barcelonins.

L’Strenes segueix aquest cap de setmana amb dos dobles concerts. El primer serà el de Guillem Gisbert aquest dissabte i la festa final la posaran The Tyets que tancaran diumenge un festival amb èxit de públic.