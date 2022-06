Salut busca joves d’entre 17 i 19 per vacunar-los contra la meningitis

La Conselleria de Salut ha fet una crida als joves d’entre 17 i 19 anys (els nascuts entre el 2002 i el 2005) perquè es vacunin contra la meningitis. El departament ha enviat una circular informativa als instituts i centres d’estudis postobligatoris, a la qual ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Salut reclama a aquests joves que demanin cita als centres d’atenció primària (CAP) per immunitzar-se. A Barcelona els CAP vacunen de la meningitis dues vegades per setmana en un horari fix i s’hi pot anar sense cita prèvia. És imprescindible portar la targeta sanitària o el carnet de vacunacions.

Centres com l’Institut Miquel Biada de Mataró ja van vacunar contra la meningitis la setmana passada els alumnes de segon de batxillerat i el segon curs de grau mitjà de Formació Professional. Els jesuïtes de Bellvitge també van immunitzar els seus alumnes de primer i segon de batxillerat la setmana passada al mateix centre.

Calendari vacunal

La vacuna que s’està posant és l’antimeningocòccica tetravalent. El meningococ és un bacteri causant de malalties potencialment greus en l’espècie humana, com la meningitis i la septicèmia. El meningococ pot trobar-se a la gola d’algunes persones sense produir cap tipus de símptoma, perquè desenvolupen una protecció natural al cap d’uns dies, però poden transmetre’l a una persona sana i fer-la emmalaltir. Tot i tots els avenços terapèutics, aquestes malalties causen freqüentment la mort, o seqüeles físiques i neurològiques permanents, adverteix la Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalària.

El 2020, per acord estatal, la vacuna antimeningocòccica tetravalent (vacuna MACWY) va passar a estar inclosa al calendari vacunal. Aquesta vacuna, que va substituir la 0vacuna contra el meningococ C conjugada (vacuna MC), s’ha anat posant a Catalunya en dues cohorts: als joves de sisè de primària i als de segon d’ESO. «Adicionalment, es va especificar la necessitat de fer una captació i vacunació d’adolescents i joves fins als 18 anys», com recull la circular enviada per Salut als centres.

La captació fins als 18 anys (els nascuts a partir del 2002) s’hauria d’haver fet els anys 2020 i 2021, però la pandèmia va «dificultar el desenvolupament», recull la circular. Ara, la conselleria ha optat per fer una «repesca activa» de les persones fins als 18 anys» per aconseguir la màxima cobertura en aquestes edats».