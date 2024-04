Castellfollit de la Roca ja disposa del servei de farmàcia mòbil després del tancament del local

Castellfollit de la Roca ja disposa des d’aquesta setmana del servei de farmaciola ambulant que dona cobertura al municipi de forma periòdica per tal d’atendre la població més vulnerable que no pot desplaçar-se, tenint en compte que el municipi estava sense aquest servei des del mes d’octubre passat, quan l’única farmàcia que hi havia va abaixar la persiana després de vint anys de funcionament.

Des de llavors, l’Ajuntament juntament amb el Departament de Salut van iniciar els tràmits per disposar d’una farmàcia mòbil, però per motius tècnics la posada en marxa del servei s’ha acabat endarrerint fins ara.

Segons ha pogut saber aquest diari, la farmàcia que portarà la farmaciola de Castellfollit és la de la Canya, que periòdicament s’encarregarà de subministrar tot el que necessitin els veïns.

Crisi a les farmàcies rurals

Castellfollit de la Roca no és l’únic municipi de les comarques gironines que s’ha quedat sense farmàcia. A principis d’aquest any també va tancar l’únic establiment que hi havia a Albons. Aquests tancaments es produeixen en plena crisi de les farmàcies rurals a tot Espanya.

Els principals afectats d’aquesta problemàtica són els veïns, ja que la majoria de municipis de zones rurals estan formats per població envellida amb dificultats per desplaçar-se a localitats veïnes per tal d’adquirir medicaments. Per altra banda, també es perd un referent sanitari a qui fer les consultes pertinents.

