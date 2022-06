Turull diu que una auditoria avaluarà si cal replantejar-se el Govern amb ERC

El secretari general de JxCat, Jordi Turull, va afirmar ahir que l’auditoria del seu partit per avaluar el grau de compliment del primer any del Govern determinarà si funciona o si cal “replantejar-lo o deixar-lo estar”. La decisió final, però, la prendrà la militància. En declaracions des de la Roca del Vallès, Turull va assegurar que la taula de diàleg no dona més de si perquè l’Estat la va plantejar com “una anestèsia a l’independentisme”. El dirigent de Junts va lamentar la manca d’inversió a Catalunya tot explicant que la Via Augusta va ser “l’última infraestructura que es va fer a Catalunya i no es va demanar”. I va titllar de “provocació” la recent visita de la ministra Raquel Sánchez. “Tenen les penques de venir a fer un nou anunci”, va criticar.

Turull va destacar que està en mans de les bases del partit decidir qualsevol “alteració o replantejament” de l’acord per governar amb ERC a la Generalitat. El dirigent de Junts va aclarir que Junts no esta dient que es plantegi deixar el Govern, sinó que vol analitzar els acords amb ERC per veure si els compromisos conjunts s’estan complint i serveixen per avançar. A més, va recordar que l’acord signat amb els republicans tenia “moltes expectatives en la taula de diàleg”i que només s’ha reunit una vegada des que Pere Aragonès és president. “No s’ha parlat dels temes que es destacaven, que eren l’amnistia i l’autodeterminació”, va criticar. El dirigent de Junts va insistir que per acontentar el 52% que la seva formació vol representar políticament és necessari “passar a l’acció” .