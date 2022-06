La lupa sobre els frens del tren

Els Mossos d’Esquadra i Adif investiguen si la locomotora de mercaderies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que va acabar xocant frontalment diumenge a la tarda contra un tren regional de Renfe on viatjaven uns 70 viatgers circulava amb un problema als frens.

Segons tots els indicis, la locomotora, que circulava sense vagons perquè tornava de rebre un servei de manteniment, es va saltar un semàfor en vermell i va avisar en fer-ho que no havia pogut aturar-se perquè fallaven els frens. En saltar-se aquest indicador, la locomotora es va dirigir contra el tren regional, que feia el trajecte Barcelona-Tortosa i que en aquell moment es trobava a Vila-seca. El maquinista d’aquest tren regional va poder avisar alguns dels passatgers que el risc de col·lisió era imminent i això va ajudar a reduir la quantitat de ferits. També va permetre que l’accident se saldés sense víctimes mortals, a diferència del que va passar fa només un mes a Sant Boi de Llobregat, quan va morir tràgicament el maquinista en un altre sinistre ferroviari.

Excepte un dels viatgers, que ahir seguia ingressat a l’hospital, la resta de ferits van patir lesions de poca gravetat. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va desplaçar fins al lloc de l’accident sis dotacions, va traslladar els més contusionats a hospitals pròxims.

Hipòtesi de l’avaria dels frens

Inicialment, des d’Adif es va manifestar que el xoc frontal podia tenir relació amb una avaria als frens de la locomotora, però posteriorment es va rebaixar la rotunditat de l’afirmació i es va precisar que aquesta possibilitat era «una hipòtesi més» de les causes de l’accident. «No se sap per què la locomotora es va saltar el semàfor, i això és el que ara cal investigar», van aclarir a l’agència Efe les fonts d’Adif, que van remarcar que, a més de la investigació que obriran d’ofici el gestor d’infraestructures i la companyia Captrain, se’n portarà a terme una altra per part de l’anomenada Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris, un òrgan col·legiat dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Un treball de revisió per buscar el que ha fallat que anirà en paral·lel al treball que estan portant a terme els Mossos d’Esquadra, els encarregats de decidir si s’han de depurar responsabilitats penals. De nou, com ja van fer en sinistres ferroviaris com els ocorreguts a l’estació de França de Barcelona fa diversos anys o fa només un mes a Sant Boi, han recorregut als drons per mirar d’obtenir la màxima informació possible.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és l’empresa propietària de la locomotora que ha causat l’accident. Però estava llogada a Cargometro, una empresa que està participada per la Generalitat en un 51% i per la companyia Captrain en un 49%. Aquesta última és qui s’encarrega de la circulació i conducció dels trens i de les maniobres. El maquinista també era de Captrain.

«Ha sonat el timbre del tren durant diversos segons, cosa que era estranya perquè mai passa, i després s’ha apagat el llum i s’ha sentit el cop», va explicar Lluís Alemany, un viatger del tren accidentat, en declaracions a TV-3. També en aquest mitjà de comunicació la delegada de la Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès, va explicar que els Mossos ja havien interrogat els dos maquinistes i que en el Govern estaven pendents de la investigació policial per conèixer les causes de l’accident. A conseqüència del sinistre el trànsit ferroviari per ample convencional va quedar suspès des de Reus cap al sud de Catalunya i el Llevant, cosa que va afectar sobretot els trens de mitja distància.

Renfe, per la seva banda, va explicar que, atès que el trànsit ferroviari estava interromput en els trams Tarragona-Vila-seca i Cambrils-Reus, la companyia estava gestionant un servei alternatiu d’autocars des de Tarragona fins a Móra, Tortosa i Port Aventura per garantir la mobilitat de les línies afectades. Després de la col·lisió, Protecció Civil va activar el pla d’emergències en transport de viatgers per ferrocarril, el Ferrocat, i els Bombers de la Generalitat van desplaçar a Vila-seca 12 dotacions.