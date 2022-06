Blanco: «Hem destrossat el projecte des de casa»

Amb gest contrariat i veu greu, Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol, va comparèixer a Madrid per confirmar el que ja era un fet: no hi haurà candidatura conjunta de Catalunya i l’Aragó per als Jocs Olímpics d’Hivern 2030. Va ser clar a l’hora d’assenyalar la persona que ha impedit l’acord: «Crec que aquesta candidatura ha estat un punt de trobada política, però hi ha hagut un moment en què Javier Lambán l’ha portat a un terreny que no és l’esportiu». El dirigent admetia amb amargor que «hem destrossat la candidatura des de casa. Hi ha hagut diferències, atacs, debats, suspicàcies, mentides... No hem estat capaços d’arribar a un acord entre nosaltres. I això és el que em fa més mal».