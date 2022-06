Salut demana posar terceres dosis per l’avanç de la BA.5

Els contagis de covid-19 a Catalunya i en el global d’Espanya (així com als països de l’entorn) estan en augment, principalment, a causa de l’avanç de la subvariant de l’òmicron, la BA.5, més contagiosa. La Conselleria de Salut, que feia mesos que no realitzava les rodes de premsa setmanals per analitzar la situació epidemiològica, va tornar a convocar els mitjans ahir per l’avenç del virus. Salut atribueix aquest augment de contagis a aquesta variant i no tant als efectes de Sant Joan o els festivals de música. «Aquesta variant s’escapa de les vacunes, ho hem vist en altres països. La BA.5 té un avantatge de transmissió respecte altres variants, però és menys greu», va dir la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Per la seva banda, la investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la UPC Clara Prats va explicar que la BA.5 està substituint la BA.2.

La BA.5 ja representa entre un 80% i un 90% dels contagis, segons el Biocomsc. Salut fa una crida a posar-se la dosi de record a aquells que encara no la tenen, ja que multiplica per 10 els anticossos i prevé la BA.5. Ahir, segons xifres del departament, van tornar a augmentar les hospitalitzacions: ja hi ha 1.762 malalts amb covid-19 (gairebé 400 més que la setmana passada). El 77% d’aquests tenen més de 60 anys. I també les ucis: ja hi ha 46 malalts (quatre més). «Observem aquesta pujada d’hospitalitzacions i ucis, però també una menor gravetat lligada a aquestes variants», va assenyalar Cabezas. La mortalitat continua en descens, amb 23 òbits en l’última setmana davant els 78 registrats en l’anterior. També els centres d’atenció primària (CAP) estan diagnosticant més casos de covid-19. «Som lluny, tot i això, de la situació viscuda a principis d’any amb la sisena onada», va explicar Cabezas. La covid-19 és «el virus majoritari» a Catalunya i representa el 58% de tots els virus diagnosticats. De fet, ahir l’atenció primària va tenir un pic de 19.000 visites relacionades amb la covid-19. És una xifra elevada, però el 10 de gener, per exemple, hi va haver un pic de 110.000. «La diferència és molt gran, però som en un període de l’any especialment complicat perquè hi ha professionals de vacances», va assenyalar Cabezas. Estimacions El Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC) calcula que la taxa estimada de covid -la incidència- és de 404 casos per cada 100.000 habitants (la setmana anterior era de 324). Segons els càlculs, Catalunya arribarà al pic de contagis en els més grans de 60 anys entre la segona i la tercera setmana de juliol.