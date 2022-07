El jutge arxiva la querella contra Colau per les subvencions a entitats socials

El Jutjat d’Instrucció número 21 de Barcelona ha ordenat l’arxiu de la querella presentada per l’Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica en la qual denunciava les subvencions concedides per l’Ajuntament de Barcelona a diverses entitats afins, entre elles l’Observatori DESC –l’alcaldessa hi va treballar abans d’entrar en la política–, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) –de la qual era portaveu i cap visible–, Aliança contra la Pobresa Energètica o Enginyers Sense Fronteres. Colau va haver de presentar-se a declarar com a imputada el 4 de març .

Dos mesos després, els advocats de l’alcaldessa, Olga Tubau i Àlex Solà, i la mateixa Fiscalia van sol·licitar l’arxiu d’un cas que va tenir abans una denúncia similar que va ser arxivada. La fiscalia no va veure indicis de delicte, una cosa que va corroborar un informe de la delegada de l’àrea de serveis socials de l’ajuntament, Carmen Torres Morales. La sentència del jutjat, coneguda ahir al matí, reincideix en aquesta idea. «No s’aprecia que la conducta descrita pugui subsumir-se en cap de les conductes que el nostre Codi Penal tipifica com a tals, i això des de la mateixa narració dels fets o operacions presumptament il·lícites, i dels documents, declaracions i proves realitzades, així i amb relació a aquest punt es relata en la querella». Procediments cars Colau va defensar la política de subvencions de l’ajuntament. «Les entitats socials fan una tasca imprescindible a la ciutat i estan al costat dels més vulnerables», va insistir, lamentant que aquestes denúncies també les «estigmatitzen» a elles. Els querellants van qüestionar les ajudes directes als esmentats col·lectius, i el fet que la interventora delegada del consistori hagués realitzat «advertiments» sobre això. Tot i això, les subvencions ja es donaven en anteriors mandats i la fiscalia ha destacat que l’alcaldessa no dicta les resolucions i té delegada aquesta competència en les gerències de les diferents àrees. La líder dels comuns va reiterar el seu malestar per les croades judicials que li plouen: «No són associacions de veïns, són entitats fantasma que no sabem qui finança ni quina és la seva finalitat».