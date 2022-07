Un empresari implica Gordó en el finançament il·legal de CDC

L’empresari Juan Manuel Parra es va ratificar ahir davant del jutge de l’Audiència Nacional del cas Triacom, una derivada del cas 3%, que li van pagar actes de la campanya de CDC del 2010 amb càrrec a dos programes de TV3, tot això per ordre de l’exconseller de Justícia Germà Gordó i a través de l’exgerent de la cadena autonòmica Oriol Carbó, segons fonts jurídiques. Aquest darrer és l’administrador de la productora audiovisual Triacom, centre d’una trama de presumptes factures falses.

Parra, propietari i administrador de les societats Hispart, Audiovisual Exit i Esterorent i que era proveïdor habitual de serveis, ja havia declarat davant l’Audiència Nacional com a testimoni i ahir ho va fer com a imputat. Per això es va ratificar tant en el seu anterior interrogatori com en els documents aportats, entre ells la gravació d’una conversa amb Gordó.