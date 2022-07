Borràs intenta dinamitar el Govern després de la suspensió pel Parlament

La suspensió de Laura Borràs com a diputada i presidenta del Parlament deixa la cambra en una situació d’interinitat que, per ara, no esquitxa el Consell Executiu. Tot i que la líder de Junts disparés contra ERC per haver-la apartat -juntament amb els vots del PSC i la CUP a la Mesa-, acusant-los de no tenir «una altra expectativa que l’autonomia ni una altra motivació política que els seus respectius partits» i afegint que no n’hi ha estratègia unitària «ni al Govern ni al Parlament», el partit que lidera no trencarà la coalició.

Tot i els contundents retrets de Borràs, el silenci regna en els dirigents postconvergents, i ERC destaca, com a rèplica, que la corrupció és una línia vermella i que ningú de Junts els ha amenaçat de deixar el Govern per executar el cessament temporal de Borràs.

El plantejament de Junts, aprovat al seu congrés, és que tot quedi a l’espera de l’auditoria que fa mesos que fan sobre el compliment de l’acord de govern i que, segons el resultat, sotmetran la decisió de sortir de l’executiu a les bases. En tot cas, el turullisme s’imposa, com va quedar reflectit en el conclave, i no es contempla una implosió. Destacats dirigents han plantejat cara a cara a Borràs que la seva estratègia -resistencialista, personalista i a l’atac contra ERC i la CUP- és equivocada i que ells, en el seu lloc, haurien dimitit. Però l’entorn de Borràs, minoritari en la formació, insisteix que ERC no persegueix el mateix objectiu que ells i que això és incompatible amb governar junts.

Després que els cinc vots del PSC, ERC i CUP s’imposessin davant l’únic vot de Junts a l’òrgan rector, en la reunió del qual va participar la llavors presidenta per defensar-se i es va retirar així que van començar les deliberacions per conflicte d’interessos, Borràs va quedar desposseïda de les funcions a l’instant. La reunió es va allargar gairebé dues hores, segons diverses fonts perquè la secretària postconvergent de la Mesa, Aurora Madaula, va intentar que l’assumpte es dirimís a la comissió de l’estatut dels diputats o que es demanés un informe previ als lletrats.

No va tenir èxit perquè el PSC, ERC i CUP van defensar que no hi ha dubtes sobre la «naturalesa corrupta» dels delictes que s’atribueixen a Borràs, per a qui la fiscalia demana sis anys de presó i 21 anys d’inhabilitació per prevaricació i falsedat documental.

Borràs va comparèixer després fent ús del despatx d’audiències i va disparar directament i de manera personalitzada contra els representants que li congelen l’escó, acusant-los de ser «còmplices» de la «guerra bruta» contra l’independentisme i de «vestir-se de jutges hipòcrites» fent ús d’un article «infame» -el 25.4- que va ser incorporat al reglament amb els vots de la CUP i Junts pel Sí per suspendre els diputats a qui se’ls obria judici oral per delictes vinculats a la corrupció. Tot això per intentar fer saltar pels aires el pacte amb ERC.

Turull esmena Borràs

Però el secretari general de Junts, Jordi Turull, en un comunicat, va criticar la decisió d’ERC i la CUP per partidista, però va assegurar que el partit no alimentarà «la flama de la divisió» entre independentistes. I no va suggerir res pel que fa a sortir del Govern. ERC va recordar a Borràs que la corrupció és «una línia vermella» que allunya l’independentisme dels seus objectius. Però el més important: Marta Vilalta, portaveu republicana, va confirmar que ningú a Junts no ha plantejat en cap moment trencar els pactes.

La sortida de Borràs obre un escenari insòlit al Parlament. Tot i quedar suspesa, es nega a renunciar al càrrec, cosa que impedeix que es pugui elegir un nou president. Per això, la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), assumirà «els drets, deures i atribucions» almenys fins que Junts faci una proposta a ERC per recuperar el comandament de la cambra que, segons diverses fonts, podria passar per la renúncia de Vergés i Madaula i tornar a sotmetre les candidatures al ple per intercanviar-se els càrrecs. D’aquesta manera, Junts es quedaria amb la vicepresidència primera i, alhora, la formació podria defensar que no ha substituït Borràs, deixant la cadira buida.