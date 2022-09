Aragonès plantarà l’ANC en la propera Diada per atacar els partits

El primer Onze de Setembre després de les restriccions per la pandèmia es preveia tens al si de l’independentisme davant les profundes diferències d’estratègia que mantenen els dos socis del Govern i les entitats. L’aposta d’ERC per la taula de diàleg defugint qualsevol nova temptació unilateralista, i deixant el procés en un «impàs», ha anat aprofundint una esquerda que aquesta Diada es plasmarà en l’absència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la manifestació independentista que organitza l’ANC. Una absència que el mateix entorn d’Aragonès s’ha encarregat de deixar clar que respon a aquestes discrepàncies polítiques, i no a motius de rang institucional.

Fonts de Presidència han argumentat que la convocatòria de l’Assemblea va «contra els partits polítics i les institucions, i no contra l’Estat, cosa que aprofundeix en les divergències de l’independentisme». L’anunci d’aquesta absència arriba després que la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, advertís que si Aragonès no va a la manifestació de la Diada significarà que «no hi està implicat».

El president, que en l’última Diada sí que va acudir a la manifestació i va ser increpat per alguns assistents, considera que no seria «coherent» per part seva anar a aquesta marxa, tenint en compte com la plantegen els seus organitzadors, com una mobilització contra el paper dels partits independentistes i del Govern, i no pas contra l’Estat. En paral·lel, Aragonès ha fet una crida a la ciutadania a participar en els actes de la Diada i ha defensat que la independència s’aconseguirà «només units, carrer, partits i institucions, malgrat la diversitat d’opinions i aquestes divergències».

Al soci d’ERC a l’executiu, Junts per Catalunya, li va faltar temps per confirmar que tots els seus consellers avalaran la convocatòria, amb el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, al capdavant, a més dels principals dirigents del partit. Tot i això, l’absència d’Aragonès no impedirà que hi hagi representants d’Esquerra a la marxa, segons fonts del partit.

Aquest any, la manifestació de l’ANC sortirà de l’avinguda del Paral·lel, transcorrerà pel Moll de la Fusta i el Passeig d’Isabel II, i finalitzarà a l’avinguda del Marquès de l’Argentera. Un recorregut amb el qual l’ANC pretén denunciar el «colonialisme» espanyol i pressionar ERC i JxCat perquè no aparquin el procés independentista.

Aragonès recorda que ha participat en les manifestacions de la Diada «des de la seva adolescència» i seguirà participant en «totes les reivindicacions a favor de la independència», i per això demana «no desviar l’atenció» cap a la seva no assistència a la mobilització d’aquest any. Però també constata la seva disconformitat amb el to cada vegada més crític de l’ANC amb el Govern, sobre el qual adverteix que «només units» des de la diversitat, ciutadania, partits i institucions, es podrà assolir la independència de Catalunya, i per això anima la gent a participar als actes institucionals de la Diada.

Mas mai no hi va ser

En ple pols entre els socis de Govern, i davant el debat a JxCat sobre la seva eventual sortida de l’executiu si no es recupera el camí independentista, Aragonès emplaça a no «mirar-se de reüll entre companys de viatge». El president és partidari de «compartir tots els espais de reivindicació i protesta que busquen sumar i que persegueixen la major transversalitat» dins de l’independentisme, segons assenyalen fonts del seu entorn.

Des del començament del procés, Artur Mas ha estat l’únic president de la Generalitat que va renunciar a acudir a la manifestació de la Diada, però sempre ho va fer amb l’argument que havia de preservar el rol institucional, mentre que els seus successors, Carles Puigdemont i Quim Torra, sí que es van unir a les mobilitzacions independentistes convocades per l’ANC.

A nivell institucional, Aragonès pronunciarà el tradicional missatge del president el 10 de setembre des del fòrum romà d’Empúries. L’Onze de Setembre, a les nou del matí, encapçalarà la tradicional ofrena floral del Govern davant del monument a Rafael Casanova a Barcelona i a les deu presidirà l’acte institucional de la Diada davant de les columnes de Puig i Cadafalch, a Montjuïc.