The Tyets acomiada el festival Strenes amb un «Èpic Solete»

El Festival Strenes arriba al seu final després de 44 concerts repartits per 8 espais de Girona en què la música i les veus de diferents grups catalans s’han convertit en les protagonistes.

Després d’un mes d’actuacions, The Tyets hi ha posat avui el punt final. El duet de Mataró s'ha encarregat d’un comiat multitudinari amb un doble concert, el primer a les 17.30 h i el segon a les 20 h, a les escales de la Catedral de Girona. Aquest és un dels escenaris més espectaculars i més representatius de la ciutat que torna a donar l’Strenes i que també han acollit durant aquest cap de setmana a la Ludwig Band, Blaumut i Guillem Gisbert, aconseguint soldout a cadascun dels seus espectacles.

Ben entrada la tarda i entre els turistes que tractaven d’endevinar què passava a una de les zones més visitades de Girona, una filera de gent creuava la plaça dels Apòstols. A poc a poc els seients s'han anat omplint de grans i petits fins que unes llums, una mica de fum i la cançó Serà perché ti amo anunciava l’entrada dels Tyets, que anaven acompanyats sobre l’escenari per un teclista, un guitarrista i un bateria, que completaven el xou.

Bon temps i bona música

Durant el concert l’Èpic Solete ha amenitzat i il·luminat la Catedral i les seves llargues escales. I és que el grup ha tornat a Girona amb el cinquè bolo de la gira i el temps ha acompanyat a una primavera que gairebé volia ser estiu. Entre el Tonteo, col·laboració que tenen amb la Mushkaa, Bomba de fum i Let me Alive, el grup ha volgut deixar clar que «podeu aixecar-vos quan vulgueu» i, sense vergonya, la gent s’ha alçat al ritme de la música i les veus han sonat pel gran espai obert.

El públic dibuixant un cor amb les mans a instàncies dels integrants de The Tyets. / gaspar morer

Així i tot, els Tyets no han deixat enrere la seva discografia encara que asseguraven que «Èpic Solete ens ha portat fins aquí». Temes com Menorca, Hamaking, Txarango al Canet Rock o RRHH han portat al públic als inicis del grup català, quan la seva carrera no feia res més que engegar motors. «Aquest és un dia molt especial, perquè tot el projecte va començar en part a Girona, recordo pujar les escales on esteu asseguts per anar a la Universitat cada dia...», recordava un dels membres.

Tampoc han pogut faltar els temes en solitari dels integrants del grup. Mentre Xavier Coca posava el toc romàntic amb Desembre, Oriol de Ramón feia cantar al públic amb l’emotiva cançó dedicada a la seva neboda, l’Olívia. També van sonar col·laboracions com Amics, Tiets i Coneguts, cançó que tenen amb Amics de les arts, Clar que t’he trobat a faltar, que canten junt amb la Julieta o Havia de Passar, amb La Fúmiga.

Davant un silenci sepulcral que s'ha creat quan la música no sonava, i després de sorprendre el públic amb l’avenç de Que vinguis, un tema que sortirà a finals d’aquest mes, el grup ha anunciat en primícia que per la primavera del 2025 sortiria un disc nou. «Ja tenim algunes lletres escrites i ens està quedant molt bé», han assegurat. I davant d’aquest atreviment no han pogut evitar apostar al seu públic un de l’1 al que.

Mentre el final s’anava acostant, encara que ningú ho volgués acceptar, i Bailoteo tornava a posar a aquells més tímids dempeus, els dos membres del grup han saltat de l’escenari per mimetitzar-se entre un públic entregat que no podia arribar ni a imaginar que algun dia podrien xocar els cinc amb els seus cantants preferits.

El públic, format per grans i petits, gaudint del darrer concert de la 12a edició de l’Strenes. / gaspar morer

Finalment, després d’un intent per fer veure que la gent ja podia anar marxant, una base suau del Coti x Coti, cançó que ha portat The Tyets a l’estrellat, ha començat a sonar i «ara per acabar, si us plau, us agafeu de les mans amb qui tingueu al costat, i ballarem tots junts una sardana».

Subscriu-te per seguir llegint