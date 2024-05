La fase territorial de la Robocat corona els millors equips de robòtica gironins

Un grup al voltant de 100 estudiants van participar ahir a la fase territorial de Girona de la 8a edició de la Robocat, el campionat de robòtica lliure de Catalunya, que es va celebrar a l’escola FEDAC de Sant Narcís. Aquests estudiants se sumen als més de 500 participants que van competir a altres tornejos territorials aquest darrer cap de setmana, tots cercant l’accés a la Gran Final que es durà a terme el dissabte 11 de maig a l’Escola Daina-Isard d’Olesa de Montserrat.

Com és tradició, la temàtica de la Robocat gira al voltant d’un desafiament global, on els robots han de proposar solucions per avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Aquest any, en un context de desastres naturals cada cop més freqüents i devastadors, les emergències sísmiques són l’eix vertebrador de la missió d’enguany.

Els 16 equips provinents de diferents punts de la província van passar tot el matí intentant resoldre el repte plantejat mitjançant solucions creatives i amb robots decorats per a l’ocasió. Quatre equips de la categoria júnior (5è i 6è de primària, i 1er i 2on d’ESO) i dos equips de la sènior (3er, 4rt d’ESO i Batxillerat) tindran l’honor de representar Girona a la Gran Final.

A més, els equips guanyadors de la categoria júnior van ser: Jeremy de Sant George, Wolvineers Patufeers i Wolvineers Jr de FEDAC Sant Narcís i Robosalut de Vedruna Tona. I, per part de la categoria sènior van ser: RoboSG23 de Sant George i Tauroplàstics de ClauTIC.

En la mateixa línia, Marc Camacho, cap d’estudis de secundària de FEDAC Sant Narcís i coordinador d’aquesta fase territorial de la Robocat, va ressaltar que «el dia de la competició és un reconeixement a l’esforç, la creativitat i la perseverança de tots els equips que s’han preparat durant mesos per a aquest moment aprofitant la robòtica com una oportunitat per aprendre els uns dels altres, compartir idees i de créixer com a comunitat».

L’equip FEDAC Wolvineers busca finançament

Durant l’esdeveniment els FEDAC Wolvineers van utilitzar l’oportunitat de promocionar el seu projecte que els portarà a Bodø (Noruega) la setmana següent, com a representants de l’Estat després d’haver arribat al tercer lloc a la final d’Espanya de la First Lego League. Van organitzar tallers, van oferir clauers personalitzats i van administrar el servei de bar com a mesura per cobrir els costos del viatge i la competició. A més, van engegar una campanya de micromecenatge.

