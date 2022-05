Polèmica pel projecte d’una escola amb sala de concerts, fleca i allotjament a Gaüses

L’Ajuntament de Vilopriu ha rebut una sol·licitud per construir una nova escola bressol, d’educació infantil i primària de 120 places al nucli de Gaüses, que té uns 65 habitants. El projecte comptaria amb sis edificacions i allotjaria, entre altres, una «fleca d’ús docent» amb cuina, quatre habitacions dobles amb els seus respectius llits i cuina-menjador per a «docents visitants» i una sala polivalent que, segons el projecte, podria acollir projeccions i concerts. Les promotores de la proposta -la project manager, Rosa Carretero, i la directora de Pedagogia, Naïs Cortinat- expliquen que la seva voluntat és fer una escola de metodologia innovadora, tipus Montessori, que integri diferents tipus d’aprenentatges, on els nens puguin aprendre a fer pa a la fleca i puguin venir artistes convidats. Tanmateix, el secretari municipal n’ha fet un informe desfavorable, en considerar que la «fleca» podria acabar funcionant com a bar-restaurant i que la sala polivalent podria utilitzar-se com a sala de concerts, activitats que no estan permeses en els terrenys on es vol aixecar l’escola. Alguns veïns també han mostrat la seva preocupació pel projecte, mentre que l’alcalde, Pere Pulido, afirma que l’Ajuntament només donarà una llicència si és per a usos estrictament escolars. Les impulsores de la iniciativa mantenen que el seu únic objectiu és fer-hi activitat docent i asseguren que es tracta d’un malentès en la redacció del projecte, de manera que el tornaran a escriure i a presentar perquè quedi clar que l'única activitat que volen fer-hi és docent.

La sol·licitud presentada és per a la construcció d’una escola bressol, infantil i primària anomenada Les Animals al carrer Ponent, número 28-30, de Gaüses. Constaria de cinc edificis independents disposats en cercle al voltant d’un pati central i un sisè volum situat en un extrem del solar per a fer-hi un habitatge de consergeria. D’aquests, hi hauria tres edificis destinats a aules. El quart contindria una sala polivalent/gimnàs, administració, despatx, sala de professors i sala de projeccions; mentre que el cinquè inclouria una fleca amb servei de cuina i bany adaptat i una àrea destinada a docents visitants amb quatre habitacions dobles, cuina i un espai que es podria utilitzar com a menjador i com a sala de psicomotricitat.

En global, el projecte distingeix dos tipus d’usos: alguns propis de l’activitat docent del centre i altres de naturalesa més oberta al públic. Pel que fa al gimnàs/sala polivalent, l’informe del secretari apunta que, de la documentació presentada, es desprèn que l’espai es destinaria a una activitat «de pública concurrència en l’àmbit del reglament d’espectacles públics i activitats recreatives», «sales de concerts» i «d’esdeveniments». El secretari, però, adverteix que aquesta activitat no es pot sostenir en l’ús escolar, ja que la sala es troba inclosa dins l’àmbit obert a tot el públic, no només els alumnes. A més, creu que les seves característiques -amb bucs d’assaig i camerinos- i finalitats (concerts fora de l’horari lectiu, inclosos en cap de setmana) no s’ajusten a les necessitats d’una escola per a infants de zero a dotze anys. I és que el projecte cita el Reglament d’espectacles i activitats recreatives, segons el qual es poden superar els 90 decibels i els horaris de tancament arriben a la 1:30 h i a les 2:30 h els caps de setmana i vigílies de festiu. D’altra banda, el secretari tampoc creu que es pugui qualificar d'«ús sociocultural», sinó que es tractaria d’un ús de «restauració i espectacles» que no està inclòs en el terreny on es volen fer les obres.

Pel que fa a la fleca, l’informe municipal diu que, segons la documentació gràfica, aquest espai seria una sala-tipus de bar -restaurant amb taules i cadires, «sense que s’observi cap obrador ni magatzem per a matèries primeres acabades d’una fleca». També assenyala que en el projecte es mencionen fins a quatre usos diferents de la fleca, però, igual que en cas de la sala polivalent, subratlla les seves grans dimensions (afecta una quarta part del mòdul) i el fet que està dissenyada en un àmbit «obert» i «de venda» al públic. Per tot plegat, considera que el seu lligam amb l’ús docent és «de difícil versemblança» i creu que el projecte de «fleca» presenta, per activa, «la naturalesa explícita d’un bar-restaurant».

Així doncs, el secretari n’ha fet un informe desfavorable. Sense valorar el programa educatiu que pugui inspirar l’escola, diu que s’haurien de justificar molt millor les funcionalitats de l’àrea per a docents visitants (les quatre habitacions dobles) i la «fleca», entre altres. El document alerta que el projecte no es pot refer, però sí que se’n pot presentar un de nou que s’ajusti a la normativa.

I això és el que volen fer les promotores del projecte, que defensen que el nou centre tindrà usos exclusivament escolars. Segons Carretero i Cortinat, el seu objectiu és fer un centre educatiu que s’allunyi de l’escola tradicional, que integri tots els aprenentatges relacionats amb la natura -per això estarà envoltat de boscos-, on es treballarà la permacultura i on l’art serà un pilar fonamental. La voluntat és que els infants coneguin totes les disciplines artístiques, de manera que podran convidar artistes perquè els alumnes puguin conèixer com desenvolupen la seva tasca. Aquestes sessions es desenvoluparien en l’espai polivalent, però les promotores asseguren que no hi ha voluntat de fer concerts nocturns. En aquest sentit, expliquen que és un error haver-hi inclòs el Reglament d’espectacles i activitats recreatives, perquè pot induir a error. Pel que fa a la fleca, diuen que serà un obrador perquè els infants puguin aprendre a cuinar i un «punt de trobada» per a la gent del poble, però en cap cas un bar-restaurant. Per tot plegat, reescriuran el projecte i el tornaran a presentar.