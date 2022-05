Passió pel camper a l'Alt Empordà

El juny del 2018, Íñigo Mendia va marxar del País Basc amb una furgoneta camper amb la idea de passar-se uns mesos viatjant per Europa. Llavors, no tenia clara si l’experiència li agradaria. «Pensava que, potser, duraria tres mesos i en van passar sis, després un any... I ara ja en farà quatre», detalla Mendia dins de la seva nova adquisició, un antic campió frigorífic Nissan totalment camperitzat, que continuarà viatjant sol mentre comparteix la seva experiència amb el podcast «Viajar Simple» o, també, amb el llibre que acaba de publicar: Cómo vivir i viajar en furgoneta. Iñigo Mendia s’ha convertit en una mena «d’influencer» per a la gent, cada cop més, que li agrada viatjar amb furgoneta. Són molts? Sí. Almenys pel que es pot veure aquest cop de setmana a dos càmpings de Castelló d’Empúries (Nàutic Almata amb el PrimaveraVan) i Sant Pere Pescador (La Ballena Alegre amb el «The Originals Fest» de Volkswagen). En pocs quilòmetres, gairebé dos milers de furgonetes i al voltant de vuit mil persones van fer allò que recomana Mendia: «Tothom hauria de viatjar amb furgoneta, o almenys provar-ho un cop».

El camió d’Iñigo Mendia és una de les nombroses atraccions del PrimaveraVan, considerat el festival per a furgonetes i autocaravanes més gran d’Espanya, que reuneix a l’Almata més de 1.000 vehicles que mouen més de 3.000 persones. Un poder de convocatòria, apuntava Albert Sedó, un dels organitzadors del PrimaveraVan, que té el seu origen en una trobada de fa sis anys, en un càmping de Sitges, dels seguidors de la revista Furgosfera. «L’essència és exactament la mateixa, vagis amb una furgoneta o amb una autocaravana, simplement que amb una, tens més espai i amb l’altre és més pràctica per anar pels llocs. Aquí tenim majoria de furgonetes, però, a vegades, quan augmenta la família, la gent es passa a les autocaravanes».

Una Volkswagen So 23 del 1959

Moltes de les famílies que aquest cap de setmana s’han instal·lat als dos càmpings gironins, han convertit l’hàbit de viatjar en furgoneta amb una part de la seva vida. Cinc quilòmetres més al sud del Nàutic Almata, el vehicle de David Izquierdo és una atracció entre els assistents més entesos del «The Originals Fest» de Volkswagen que se celebra a La Ballena Alegre. És una Volkswagen So 23, de l’any 1959. «La vaig comprar fa sis anys en un importador holandès que l’havia portat des d’Ohio, se’n van fer 137 a tot el món i no sé sap quantes en queden», detalla aquest aficionat barceloní que fa molts anys que no es perd la cita de Sant Pere Pescador. Una trobada que, fins ara, s’havia fet coincidint amb el Campionat Mundial de Surf, però que aquest any s’ha fet primer cop en solitari perquè l’esdeveniment no es farà a la platja empordanesa.

Amb autèntica passió, Izquierdo explica com la So 23 és la primera furgoneta que Volkswagen va treure al mercat ja camperitzada. «Abans eren furgonetes normals on la gent posava un matalàs per dormir, però la marca va veure una oportunitat i es va aliar amb Westfalia, una empresa que es dedicava a fer mobles, per adaptar els seus vehicles». Una evolució que amb la Califòrnia com a model icònic, i el més nombrós aquests dies en els dos càmpings, s’ha anat estirant fins a la nova ID Buzz. Una furgoneta elèctrica que arribarà al mercat abans de final d’any i que la marca promociona en el «The Originals Fest» on ja es pot veure i pujar-hi. «Sí. Això és un hobby. Però també és molt més, una autèntica passió. Aquests dies ens trobem aquí fent que veiem una cosa en una roda d’una Volkswagen i estem dues hores parlant d’aquella roda».

La Volkswagen So 23 no és el model més còmode ni amb més prestacions del món. Els anys no passen perquè sí. Però, David Izquierdo i la seva dona creuen que viatjar amb ella «és un estil de vida». Ara marxaran cap a Alemanya, «a 80 quilòmetres per hora amb dos dies hi serem», on hi ha un festival de furgonetes que reuneix al voltant de 30.000 persones. Després, la So 23 els portarà fins a Hannover a veure el museu i allargaran la tornada a casa fent una ruta per diferents tallers de vehicles clàssics d’Europa.

Una autèntica passió com la que tenen, des del 2018 quan va comprar una Califòrnia, Josep Maria Cercos i la seva família que formen part dels Amics de Volkswagen de Catalunya. «Abans teníem un altre Volkswagen, un escarabat, i ens agrada molt tot aquest món on coneixem a molta gent i per l’ambient que hi ha».