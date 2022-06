Mas Casadevall estudia ampliar les places en una masia de Cornellà del Terri

La Fundació Mas Casadevall de Serinyà, que atén persones joves i adultes autistes, estudia ampliar les seves instal·lacions en una altra masia per tal d'obrir noves places i així cobrir les necessitats actuals. Des d'abans de la pandèmia, l'entitat advertia d'un increment de diagnòstics que portaria a un augment de llistes d'espera per obtenir una plaça a Mas Casadevall, fet que s'ha accentuat amb la pandèmia.

Com a conseqüència, està estudiant obrir entre vuit i deu places noves en una altra ubicació per tal de tenir-hi més cabuda. Concretament, segons afirma el president del Patronat de l'entitat, Jose Luis Bruned a aquest diari, tenen previsió que l’ampliació es faci en una masia de Cornellà del Terri. Actualment, Mas Casadevall consta de trenta places de residència i vuit de centre de dia. Segons Bruned, la idea és que les noves places puguin ser de les dues modalitats, tot i que estan a l'espera de l'autorització en règim de concert, per part de la Generalitat. «Encara estem gestionant tots els tràmits, però la idea és que l’any vinent ja puguem disposar d’aquestes places», especifica Bruned i afegeix que n’hi ha cinc de centre de dia que estan pràcticament resoltes.

La masia on s'obririen les noves places està ubicada a l'entrada de Cornellà del Terri i pertany a un dels fundadors de Mas Casadevall. Segons Bruned, es tracta d’un espai «molt ampli» per a poder acollir nous usuaris, tot i que «caldrà adequar-lo per garantir-ne l’accessibilitat». Recentment han rebut la visita de membres del Departament de Salut per tal d’estudiar la proposta.

Tot i que l'ampliació de noves places per a adults és el principal objectiu de la fundació, Bruned concreta que, a la llarga, un dels reptes és poder crear un centre per a infants, ja que «així podríem completar l'atenció a l’usuari en totes les etapes de la vida».

Detecció precoç

L'interès de la fundació pel tractament de l'autisme en els infants s'ha vist palès en l'inici d'una col·laboració amb l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per posar en marxa un programa d’atenció específica per a nens i nenes d’entre 0 i 4 anys, amb el suport de la fundació bancària La Caixa. En concret, s'ha posat en marxa l’Institut TEA CARE 0-4 Mas Casadevall per al diagnòstic i atenció primerenca de nens i nenes de 0 a 4 anys amb sospita o diagnòstic de Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA).

El projecte de la fundació Autisme Mas Casadevall va començar fa més d’una dècada amb la seva col·laboració amb l’UC Davis MIND Institute de Califòrnia (EE.UU), un centre de referència mundial en la recerca de l’autisme.

Els dos professionals formats al MIND Institute, actualment a l’equip de l’Hospital Sant Joan de Déu, estan al capdavant del nou Institut i compten amb el suport i assessorament del centre californià.

L’Institut és gestionat per Sant Joan de Déu i desenvoluparà el programa CARE 0-4 Mas Casadevall (Projecte Clínic d'Atenció primerenca a l'Autisme basat en la Recerca i l'Educació), que té com a finalitat oferir serveis, eines i pràctiques clíniques (diagnosi i intervenció) més eficients en l’atenció precoç de l’autisme a partir dels coneixements científics més avançats.

La setmana passada es va presentar a Barcelona i es van oferir formacions a professionals per tal de posar en marxa el nou mètode. Bruned valora molt positivament el programa perquè «a partir d’eines es poden diagnosticar casos en edat molt primerenca i començar la intervenció amb els pacients des de molt aviat» i afegeix que «és molt bo per a les famílies evitar que es trobin amb l'angoixa que ens vam trobar en la nostra generació, quan no hi havia tractaments adequats ni professionals prou especialitzats».

La Fundació Mas Casadevall es va fundar el 1988, de la mà d'un grup de famílies amb fills amb trastorns de l’espectre autista (TEA). El principal objectiu de l’entitat és donar suport de llocs de vida i de treball a les persones joves i adultes de Catalunya amb trastorns de l’espectre autista, per tal d’atendre les seves necessitats de tractament mèdic, sanitari, educatiu i laboral, així com d’assistència legal, amb la màxima cura a les seves possibilitats socials.