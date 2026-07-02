Olot acull el Cinema a la Fresca en Català per segon any consecutiu
La regidoria de Llengua Catalana torna a organitzar una proposta cultural d’estiu que porta projeccions a l’aire lliure a diferents barris de la capital garrotxina
Arnau Lara
Després de la bona acollida de l’any passat, Olot repeteix aquest estiu el cicle de Cinema a la Fresca en Català, amb la seva segona edició. Segons ha presentat la regidora de Llengua Catalana Susanna Pagès de l'Ajuntament, el cicle de Cinema a la Fresca en Català forma part de les accions de promoció lingüística impulsades amb l’objectiu de normalitzar l’ús social de la llengua i generar espais de convivència, cultura i participació. La iniciativa reforça també la dinamització dels barris i la creació d’activitats comunitàries durant els mesos d’estiu.
Aquesta activitat a la qual cada any se sumen més municipis al país com a lluita per amenitzar la temperatura estival, es durà terme a les deu de la nit durant tres dimarts de juliol repartida entre diferents barris de la ciutat. El cicle aposta per una proposta de cinema familiar a la que pugui acudir ciutadans de qualsevol edat, una fórmula que ja van utilitzar l'any 2025, quan van seleccionar Iron Man, Spiderman: Creuant el metavers i Del Revès 2.
La programació d'aquest any començarà el 7 de juliol al barri de Bonavista amb la projecció del film 'Com ensinistrar un drac', un clàssic d'animació de Dreamworks amb dues nominacions als Premis Òscar, i que combina emoció i espectacularitat visual. A més, de 19 a 21 hi haurà activitats infantils al mateix espai, organitzades per l’Associació de Veïns de Bonavista, i pensades per dinamitzar el barri i oferir una tarda lúdica abans de la projecció.
La segona cita serà a Vivendes Garrotxa el 14 de juliol, on es podrà veure 'Canta 2'. Un musical vibrant i optimista on un grup d'animals artistes lluita per fer realitat un gran espectacle. Una altra joia del cine animat per gaudir a qualsevol edat. Finalment, el 21 de juliol la plaça Major acollirà la projecció de 'Mamma mia!'. La reconeguda pel·lícula musical basada en cançons d'ABBA, plena d'energia i himnes dels anys 80 que perduren avui en dia.
Aquesta programació, de nou conformada per pel·lícules d'èxit internacional doblades, però amb la falta de cinema original en català, intentarà superar les ja bones sensacions amb la que va tancar l'edició de l'any 2025.
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