La nova vida al metavers

Metavers és la nova paraula de moda a Internet, però molta gent no sap què és realment. Els experts afirmen que és com un avió que encara no vola, però que està agafant velocitat a la pista d’enlairament. Sabem que és la gran aposta de l’amo de l’antiga Facebook -la xarxa social ha canviat de nom Meta-, i que les grans marques ja hi estan invertint. O en un d’ells, perquè tots coincideixen que hi haurà molts metaversos.

L’empresari valencià i propietari de Mercadona Juan Roig ja ha comprat espais a Uttopion, el «primer metavers espanyol», i va captar 1.600 potencials compradors dels seus immobles en el primer mes de vida. «Això no és una bombolla que esclatirà. Segur que s’utilitzarà, però el com es definirà encara no se sap del tot», explica Santiago Escobar, expert en ciberseguretat i intel·ligència artificial.

Per saber què és el metavers el primer és saber què no és. «Molta gent creu que és un joc, però no. El metavers és una realitat totalment virtual, en la qual hi anirem entrant per fer de tot. Estem parlant d’aquesta realitat virtual que fins ara havia estat restringida als videojocs i ara ens permetrà interconnectar-nos. Per exemple, en comptes de fer servir el WhatsApp, et comunicaràs a través del metavers. O treballaràs des de casa entrant-hi. El metavers busca aquest salt virtual dels videojocs al dia a dia, en què hi haurà anuncis, intermediaris, compravendes...», afegeix l’expert.

Les marques ja hi participen

La catedràtica d’Administració Digital de la Universitat Politècnica de València, Nuria Lloret, explica amb una paraula el sentit del metavers: Interoperativitat. «Hi ha moltes marques que ja tenen presència als metaversos. Hi ha grups d’un col·legi de Màlaga, per exemple, que ja faran classes en un metavers específic», assegura.

«La diferència específica entre videojoc i metavers és a la interoperativitat. Quan entres en un videojoc i compres coses, es queda dins del joc i no pots portar les coses d’aquí cap allà amb el teu avatar. Amb el metavers es podrà interoperar. Podràs tenir un metavers amb l’oficina, i aquest avatar, amb les samarretes, el cotxe, les coses, podrà entrar en un altre metavers per veure un concert, o anar al metge. No ha de ser un concert real, sinó un de creat en aquest metavers», afegeix Lloret. Anar al metge? Sí. La consulta telefònica, en ús des de la pandèmia, passarà a ser virtual, assenyalen.

Les ulleres amb realitat augmentada, tecnologia molt desenvolupada que permet aplicar elements virtuals sobre una representació de la realitat física, és clau en l’evolució dels metaversos. «Ja hi ha molta gent que les fa servir en determinats contextos. I els telèfons d’ara també porten càmeres amb aquesta tecnologia.

Per exemple, un cop la Universitat creï el seu propi metavers, podràs anar a classe amb el teu propi avatar. I amb la realitat augmentada, serà tot immersiu. «Amb les ulleres de realitat augmentada tindrem la sensació que som a l’aula amb els nostres companys», afirma la catedràtica.

Els experts en la matèria, doncs, coincideixen. Hi haurà molts metaversos interconnectats. Podrem anar al futbol i al teatre. Podrem anar al centre comercial a comprar productes reals. «Serà possible anar a un partit de la Premier, per exemple, i veure’l des de primera fila o fins i tot des de dalt del camp, flotant sobre els jugadors. I després podràs entrar en un altre metavers a parlar del partit amb els teus amics, per exemple», explica Escobar. «Cal pensar més en les experiències que no són locals sinó més globals. Jo no me n’aniré físicament a Las Vegas a un concert o a jugar en un casino, sinó que entro al metavers i me’n trec un abonament», afegeix Lloret.

En definitiva, estem davant d’un ecosistema virtual i immersiu en el qual podrem (en realitat, ja ho podem fer en alguns metaversos «experimentals») reunir-nos amb la família o amics, fer exercici, treballar, jugar o anar a un concert, aprendre, comprar i pràcticament qualsevol altra activitat a la qual es tingui accés en el món real. Les barreres d’espai i de temps desapareixen i es podrà estar a qualsevol lloc del món sense moure’s del sofà.