Girona registra 1.403 nous aturats a l'agost, la pujada més forta a Catalunya

L'atur va pujar en 1.403 persones a l'agost a les comarques gironines i la xifra de desocupats es va situar en 32.106 persones, segons va informar ahir el Ministeri de Treball.

Es tracta d'un increment del 4,57% mensual que situa Girona com la demarcació on més ha crescut l'atur de Catalunya. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, l'atur va baixar un 2,78%, concretament 917 persones. Del total, 14.218 eren homes i 17.888 dones. El sector serveis va liderar la pujada de l'atur amb 1.155 desocupats més (i un total de 22.162 persones a les llistes de l'atur), seguit de la construcció (336) i la indústria (106). En canvi, a l'agricultura s'hi van registrar 98 aturats menys.

El nombre d'aturats registrats a les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va augmentar a l'agost a Catalunya en 12.588 persones, respecte a juliol, un 3,51%, i la xifra total de desocupats se situa en 371.418.

En el conjunt d'Espanya, l'atur s'ha incrementat a l'agost en 54.371 persones, la pujada més gran en aquest mes des de 2010, segons les dades publicades ahir pel Ministeri que encapçala la socialista Magdalena Valerio. Catalunya és una de les comunitats en les que més ha repuntat l'atur, només darrere de la Comunitat Valenciana. Per comparació amb el mateix mes del 2018, el nombre d'aturats a Catalunya és encara un 2,4% menor, ja que, a aquestes alçades de l'any, hi havia 9.300 persones més registrades com a desocupades. Per províncies, un total de 279.507 persones estan registrades en les oficines del SEPE; a banda de les 32.106 de Girona, també n'hi ha 17.765, en les de Lleida; i 42.040, en les de Tarragona. Dels 12.588 nous aturats, el gruix, 11.302, corresponen al sector serveis; mentre que la indústria i la construcció es reparteixen d'altres 1.459 i 1.520 més, respectivament. Per contra, en el sector de l'agricultura l'atur es va reduir a l'agost en 289 persones, mentre que en l'apartat «sense ocupació anterior» també s'ha registrat un descens de 1.404 persones.



Afiliats a la Seguretat Social

El Ministeri de Treball va informar a més que la mitjana d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya es va situar a l'agost en els 3.455.446, mentre que en el conjunt d'Espanya el número es va elevar fins als 19.320.227. Amb aquestes dades, la Seguretat Social va perdre a tot Espanya 212.984 treballadors, marcant així la més gran destrucció de llocs de treball registrada en un vuitè mes de l'any des de 2008.

Aquesta pèrdua trenca la tendència mensual a l'alça de l'ocupació registrada en els últims sis mesos, amb la qual es va assolir rècord d'afiliació el mes passat amb 19,53 milions de llocs de treball. Dels afiliats a Catalunya, 2.899.419 corresponen al règim general i 548.568 són autònoms. Altres 7.458 estan vinculats al règim del mar. Respecte als contractes, el fi de la temporada d'estiu va suposar també una caiguda del nombre de contractes signats a Catalunya, que van ser 217.793, un 38,32% menys que els tancats al juliol. Dels 217.793 contractes subscrits, 24.205 van ser indefinits i 193.588, temporals.