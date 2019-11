La Cambra veu amb "preocupació" el cost econòmic dels talls però diu que és "inferior" al dèficit en inversions

La Cambra de Comerç de Barcelona veu amb "preocupació" els "greus perjudicis econòmics, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol i Europa" provocats pels talls de vies estratègiques com l'AP-7 promoguts pel Tsunami Democràtic, però assegura que són "clarament inferiors als causats per la manca d'inversió de l'Estat" a Catalunya. En un comunicat, l'ens presidit per Joan Canadell dona "suport i solidaritat" als empresaris i autònoms afectats pels talls, especialment als del sector del transport.

Amb tot, també recorda que la crida a la mobilització "no és més que la reacció, no desitjada, però legítima, a la negativa reiterada de l'Estat a negociar una solució política al conflicte innegable que viu Catalunya".

En aquest sentit, la Cambra de Barcelona demana al PSOE i Unides Podem, que han firmat un preacord de govern, "concreció" i una "aposta clara pel diàleg amb l'objectiu de restablir l'estabilitat econòmica i els drets i llibertats de Catalunya".

Segons la Cambra, l'estabilitat només s'aconseguirà amb una "aposta decidida pel diàleg entre institucions" per trobar una "solució política al conflicte" que permeti un "retorn a un marc econòmicament estable per a les empreses".

Davant de les protestes del Tsunami, la Cambra diu que hi ha infraestructures pendents a Catalunya com el desdoblament de la N-II, una de les vies més transitades de l'Estat pel transport pesant o el corredor mediterrani.

De fet, segons la Cambra, el conflicte català té "entre altres motius" la "persistent manca d'inversions que afecten fa dècades al sector empresarial".