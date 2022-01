L’òmicron no desconvocarà la principal fira de turisme del país, la madrilenya Fitur. Ifema, consorci organitzador de l’esdeveniment i propietari de l’espai on se celebrarà la trobada, va deixar clar ahir que el congrés tira cap endavant en les dates que estava previst (entre el 19 i el 23 de gener), però amb més requisits de seguretat dels quals es contemplaven inicialment. Així, per a accedir al recinte serà obligatori portar màscara FFP2 i acreditar estar vacunat o haver superat en les hores prèvies un test d’antígens o una prova PCR. La fira es desplegarà en vuit pavellons, participaran gairebé 7.000 empreses de més de cent països de tot el món i captarà presumiblement a 60.000 visitants professionals i a 30.000 persones de públic general.