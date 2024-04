Així serà el nou SUV híbrid de Renault que arribarà a Girona en poques setmanes: un súper esportiu amb molta potència

Renault tornarà a sacsejar el mercat aquest any. Primer ho va fer amb el nou R5 i ara fo farà amb l’arribada del Renault Rafale. La marca francesa va presentar l’any passat el seu nou SUV híbrid, que s’ha fabricat a la factoria de Renault a Palència. Aquest nou cotxe està cridat a ser un dels bucs insígnia de la marca francesa amb un disseny elegant i molt esportiu i un motor híbrid que encisarà als amants de la conducció.

El nou Renault Rafale HEV és una aposta més del grup francès pels SUV, sumant forces a un catàleg que ja formen altres models models com el Captur, l’Arkana o l’Austral. El nou SUV híbird de la marca francesa està previst que arribi d’aquí a poques setmanes als concessionaris. A Girona ho farà de la mà d’Intercargirona, el concessionari oficial de Renault a Girona i Figueres.

Com és el nou Renault Rafale HEV?

El Renault Rafale no deixa a ningú indiferent. La marca francesa ha posat tota la carn a la graella amb un model que combina un disseny molt atractiu i un motor híbrid que sorprèn molt gratament. Aquest vehicle és tot allò que somies: potència, estil i sostenibilitat.

Disseny del Renault Rafale HEV

El Rafale té un disseny d’avantguarda que és pura elegància. Destaquen les seves línies esportives que criden "modernitat". Les llandes d'aliatge, la graella frontal agressiva i el sostre panoràmic de vidre Solarbay el converteixen en un espectacle en moviment. Quan el vegis, et garantim que voldràs provar-lo.

Es tracta d’un cotxe que mesura 4,71 m de llarg, que té 1,86 m d’amplada i una altura de 1,61 m. Suficient per oferir un espai ample pels que van dins. A tot això s’ha de sumar un maleter amb 627 litres de capacitat, ideal per marxar de vacances amb el cotxe ben ple.

Tecnologia del Rafale

El seu interior tampoc deixa indiferent i accentua el seu esperit esportiu i digital. Els seients són supercòmodes i la pantalla tàctil d'infoentreteniment openR link et permet controlar-ho tot amb un sol toc. I si t'agrada estar connectat, aquest cotxe té totes les opcions de connectivitat que necessites per als teus dispositius amb Apple CarPlay i AndroidAuto. A tot això s’ha de sumar també el sistema d’audio Harman Kardon, que és una delícia.

Interior del Renault Rafale / Cedida

Així mateix, amb la seva avançada tecnologia d'assistència al conductor, que té 31 sistemes avançats, sentiràs que tens un copilot al teu costat.

El motor del Renault Rafale

El nou SUV híbrid de Renault es ven en versió E-TECH Full Hybrid, amb un sistema que combina eficiència i rendiment i que arriba a una potencia de fins a 200CV i una autonomia de fins a 1.100 km. No només és més respectuós amb el planeta, sinó que també et fa estalviar en combustible.

On comprar el Renault Rafale a Girona?

T'emociona la idea de provar el Rafale HEV? No hauràs d'esperar gaire. Molt aviat estarà a Intercargirona, el concessionari Renault a Girona. Prepara't per veure'l, tocar-lo i, el més important, conduir-lo. L'equip d'Intercargirona està a punt per mostrar-te tot el que aquest vehicle pot fer.

Així que, marca el teu calendari i prepara't per conèixer el Renault Rafale HEV. Amb el seu estil impressionant i la seva tecnologia innovadora, aquest cotxe et farà replantejar tot el que creies saber sobre híbrids.

El Renault Rafale té un disseny d'avantguarda / Cedida

Estigueu atents a la seva arribada! Segueix @renaultgirona_ig per descobrir totes les novetats.