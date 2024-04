MicroBank dona suport a l’obertura d’una ludoteca al barri de Sant Narcís de Girona

CaixaBank, a través del seu banc social MicroBank, ha facilitat el finançament necessari per fer possible l’obertura de Lutin’s, ludoteca adreçada a nens de 5 a 12 anys, al barri de Sant Narcís de Girona. L’entitat ha finançat l’obertura d’aquest negoci que, segons la seva propietària, neix amb l’objectiu de facilitar la conciliació familiar i diferenciar-se dels espais habituals de lleure infantil, oferint serveis d’acollida en horaris adaptats als clients.

La seva propietària, Sílvia Macaya, explica que va tenir la idea d’emprendre aquest negoci durant la pandèmia, després del tancament de l’empresa on treballaven tant ella com el seu marit. Recorda que quan tenia els fills petits i arribaven les vacances escolars, no disposava d’avis o familiars propers per poder-los cuidar i els suposava un greu problema de conciliació.

Després d’un procés de formació en direcció i coordinació de lleure, la Sílvia va obrir les portes del seu espai a l’octubre del 2022. En el seu establiment ofereix diversos serveis, que ha anat ampliant amb el temps i adaptant a la demanda dels clients: acollida de nens matins i tardes amb opció de dinar, classes de reforç per grups reduïts, festes d’aniversari amb tallers i scapes, nits temàtiques que permeten als nens passar una nit fora de casa celebrant el Carnestoltes, el Nadal, etc o nits de pijames amb pizzes, minidisco i pel·lícules amb crispetes.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, va finalitzar 2023 amb la formalització de 35.332 operacions de finançament amb impacte social a Catalunya per valor de 363,1 milions d’euros, xifres que representen augments del 18,3% i el 17,7%, respectivament. En el conjunt d’Espanya, es van aconseguir les 144.473 operacions de finançament amb impacte social -un 44% més- per valor de 1.383,4 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 36,2%.