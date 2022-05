Metavers: l’univers paral·lel on s’inverteix milions d’euros

Viure en un món virtual està deixant de ser una utopia tecnològica. Ara accedeixes a internet a través d’una pantalla, però i si poguessis connectar tot el teu cos? Això és el que pretén el metavers, un espai cridat a derrocar els murs d’internet per a transformar el futur i en el qual Facebook i altres gegants digitals estan invertint milions de dòlars.

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, va comunicar als seus empleats que el futur de la companyia se centrarà a materialitzar aquest somni, mons digitals interconnectats on els humans podran interactuar de manera simultània i on florirà una economia de participació. «Pots pensar en el metavers com un internet incorporat, on en lloc de veure el contingut estaràs en ell», va explicar Zuckerberg.

Com va passar abans amb termes com el núvol o l’internet de les coses, és difícil definir alguna cosa que està en les seves primeres fases de construcció. Això succeeix amb el metavers, un concepte nascut i millor explicat a través de la ciència-ficció. En la novel·la «Snow Crash» de 1992, l’escriptor Neal Stephenson el va imaginar com a «mons alternatius, on els personatges accedien per a evadir-se de les dureses de la realitat».

En l’actualitat, els avanços tecnològics han permès començar a construir parts d’aquesta idea. La irrupció de la pandèmia del coronavirus ha accentuat el salt a la digitalització i ha popularitzat experiències - com les videotrucades, les criptomonedes o els videojocs que permeten crear nous mons - que donen pistes de la pròxima evolució d’internet. Un espai en el qual convergiran la realitat física, la virtual i l’augmentada i on, amb l’ús d’ulleres virtuals, l’usuari se submergirà en un univers paral·lel en tres dimensions. No serà la creació d’una única companyia, sinó un espai que, prometen, involucrarà i revolucionarà a tota la indústria.

Dues de les claus del metavers són la seva accessibilitat i la seva «interoperabilitat sense precedents», com ha definit l’inversor en capital de risc Matthew Ball, autor d’un dels assajos de referència sobre aquesta matèria. El primer punt significa que el metavers mai deixarà d’estar actiu i es podrà navegar en ell des de qualsevol dispositiu o sistema opeEl segon, que els usuaris podran saltar d’una web a una altra sense necessitat de canviar de compte. La teva rèplica digital podrà participar en un videojoc, parlar amb persones de tot el món, guanyar diners treballant o visitar una botiga «online» per a comprar coses, albergant així tota mena de negocis. Aquest pont de connexió seria entre diferents plataformes privades amb diferents interessos, la qual cosa pot complicar la seva realització.

Com han anticipat els videojocs, en aquest ecosistema els diners no és una divisa, sinó un criptoactiu (o token), monedes virtuals com Bitcóin o Ethereum. El codi obert serà un pilar clau del metavers, perquè permetrà als usuaris crear coses noves, posseir-les i donar-los un valor real. És el que permeten plataformes virtuals descentralitzades com Upland o Decentraland - que té en MANA la seva pròpia criptomoneda -, on ja hi ha usuaris com la signatura immobiliària digital Republic Realm que han invertit més de 900.000 dòlars a comprar parcel·les de terreny virtual per a construir edificis. La casa de subhastes Sotheby’s ha fet el mateix per a crear