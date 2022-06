La línia de ferrocarril entre Barcelona i Bettenbourg (Luxemburg) ha reprès el seu servei aquesta primavera, després d’haver estat interrompuda des del març de 2020 a causa de la pandèmia. Aquesta línia es va posar en marxa el febrer de 2019 amb l‘objectiu de transportar mercaderies, produïdes o arribades a Catalunya, fins al nord d’Europa.

Aquest enllaç està operat per una filial de la francesa SNCF, VIIA, a través d’una subcontractació encarregada a l’empresa Captain. Segons informa La Clau, es porten a terme sis viatges per setmana d’anada i tornada: és a dir, en total dotze combois. A més, hi ha una parada al Mercat Internacional de Sant Carles de Perpinyà, on es farà una càrrega addicional per tal d’optimitzar la capacitat dels combois. La durada total del viatge és de 22 hores, per tal de recórrer una distància total de 1219 quilòmetres.

Aquests trens utilitzen la el túnel del Pertús, una infraestructura que precisament porta temps buscant companyies per incrementar-ne la rendibilitat, ja que actualment està infrautilitzat. Els combois funcionen a partir d’una sola locomotora, poden estendre’s en una longitud de 750 metres i són aptes per transportar fins a 1.800 tones de mercaderies, és a dir, 42 unitats de transport. A Barcelona, ​​aquest servei surt de la terminal portuària de Can Tunis, i agafa un nus reservat per a mercaderies, de 18 quilòmetres de llarg, abans d’incorporar-se a la línia d’alta velocitat, que també és utilitzada pels trens de passatgers.

En principi, aquesta autopista ferroviària ha de permetre la circulació de tot tipus de mercaderies industrials, però molt especialment de productes inscrits a la cadena de fred, mercaderies de càrrega general i productes químics. La línia connectarà Catalunya amb Luxemburg, tot i que tindrà ramificacions cap a Anvers (Bèlgica), Kiel (Alemanya), Rostock (Alemanya) i Poznán (Polònia). Aquesta línia s’havia suspès el març de 2020 a causa de la caiguda de la demanda del mercat, en particular la disminució de la producció d’automòbils, per la crisi de la Covid-19.