Pernils Llémena inverteix vint milions per ampliar la seva planta

Pernils Llémena invertirà 20 milions d’euros per ampliar la seva planta a Sant Aniol de Finestres, a La Garrotxa, amb l’objectiu de produir més pernils durant la setmana. Actualment, la superfície de l’empresa és de 23.000 metres quadrats i amb aquesta nova modificació la planta guanyarà 8.000 metres quadrats més fins a arribar als 31.000. Tot això permetrà que es facin al voltant de 39.000 pernils salats al llarg d’una setmana, a diferència d’ara, que se’n fan uns 35.000. Augmentarà la producció, i també la qualitat del producte, perquè tot aquest nou espai facilitarà que el període de curat del pernil, que ara és d’entre onze i dotze mesos de mitjana, sigui més llarg, per la qual cosa, la qualitat serà més gran.

«El pernil ha passat de ser de menys gamma a ser de més qualitat amb el pas dels anys», explicava Benet Bosch, gerent de Pernils Llémena. De fet, la producció de pernil a l’empresa ha crescut en els últims vint anys perquè «estàvem a una xifra de 5.000 o 6.000 a la setmana i ara estem a uns 34.000 o 35.000», continua narrant Bosch. Així, la finalitat de la inversió dels 20 milions d’euros per ampliar l’espai de producció no és altra que «fer més pernils» i també «poder-los guardar durant més temps», el que permet que la seva qualitat sigui més alta.

L’augment de la producció en els últims vint anys ha fet que la companyia necessités més treballadors. Ara en té 160, però a conseqüència de l’augment de la nau es crearan «més llocs de treball» perquè «tindrem més espai», comenta Bosch. En concret, el gerent creu que quan les obres estiguin acabades es necessitaran entre 10 i 15 persones més. «El pernil s’ha de cuidar, ha de passar per molts processos i això ens obligarà a tenir més gent», afirmava el gerent de la companyia.

Benet també explica, amb alguna «incertesa» i sense donar unes dates exactes, que les obres d’ampliació començaran a final d’estiu. Ho faran, segurament, el setembre i, en principi, la modificació estarà acabada cap a finals del 2023. En tot cas, tota aquesta ampliació «no afectarà» al desenvolupament diari de productivitat de l’empresa mentre s’estigui fent l’ampliació. Això és un «avantatge», segons Benet Bosch, perquè no són unes obres que es faran a l’interior. I és que s’aprofitarà la finca del costat, que ja era propietat de Pernils Llémena, per construir aquests 8.000 metres quadrats de superfície.

No serà el primer cop que la companyia augmenti la mida de la seva planta des que es va fundar l’any 1995. L’últim cop que ho va fer va ser el 2009, quan es van destinar 17 milions d’euros per també per fer més grans les seves instal·lacions, de la qual els assecadors de pernil n’ocupen l’espai més ampli. En aquella ocasió també va ser per augmentar la mida de la nau, amb la finalitat de continuar creixent i elaborant més pernils.

Pernils Llémena està especialitzada en l’elaboració de pernil salat de gamma alta. De fet, el cent per cent de la seva producció és de pernil salat sense additius. L’any passat van arribar a facturar 12 milions d’euros i va significar un creixement respecte al 2020, quan en van facturar 10,74. En tot cas, l’empresa no ven directament la seva producció al consumidor final, sinó que es dedica a salar, assecar i envasar pernils per subministrar a altres empreses del sector. Són dues altres empreses de càrnies gironines, Noel i Canyigueral, les que compren el vuitanta per cent de la producció de Pernils Llémena. Noel i Canyigueral, també són accionistes de la companyia i tenen un 25% de les accions, igual que Survic. Per altra banda, Productes Valent, ubicada a Girona, i Fruisa, amb seu a Riudallots de la Selva, es divideixen el 12,5% de capital.