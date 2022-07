L’escalada de la inflació com a conseqüència de la guerra a Ucraïna i la pandèmia s’acarnissa especialment amb els més pobres. Segons l’última anàlisi d’Oxfam Intermón, la inflació «redueix el poder adquisitiu de les llars més pobres un 30% més que el de les més riques».

Després d’una taxa del nivell general de preus del 10,2% al juny, el nivell més elevat en 37 anys i una enquesta de condicions de vida que indica que la població en risc de pobresa o exclusió social va augmentar un 27,8% el primer any de pandèmia -la xifra més elevada en cinc anys-, l’IPC cau com un gerro d’aigua freda sobre els més vulnerables. I, alhora, sectors com el financer, el farmacèutic, l’energètic i l’alimentari disparen els seus guanys, segons l’informe. L’oenagé assegura que «els ingressos de les quatre energètiques més grans del país van créixer el 34% entre el 2020 i el 2021». I afegeix: «Només les hidroelèctriques i nuclears haurien generat entre el març del 2021 i el març del 2022 més de 6.500 milions de beneficis extraordinaris».