El jutge arxiva la investigació per un negoci de la trama russa del procés

El jutge Joaquín Aguirre ha arxivat la investigació oberta per una operació de petroli liquat entre Rússia i la Xina en què va participar Aleksandr Dmitrenko, a qui el Ministeri de Justícia va denegar la nacionalitat espanyola per la seva presumpta vinculació amb els serveis d’intel·ligència russos, i que al principi es va vincular a Josep Lluis Alay, cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont.

El magistrat sosté que no s’ha trobat «cap indici sòlid» per corroborar que es cometés algun delicte en aquest negoci, encara que aquest «no tingui sentit comercial», segons la resolució judicial. La sospita inicial, ara descartada, era que aquesta maniobra podria haver servit per finançar el procés o «algun tipus d’operació irregular». Dmitrenko va explicar en la seva declaració judicial que aquesta operació no es va realitzar i sempre ha negat que fos un espia rus.

El sobreseïment només fa referència a l’operació del petroli, però continuen les indagacions per aclarir la connexió russa amb persones vinculades al món independentista, com és el cas de l’exdirigent de CDC Víctor Terradellas i suposats emissaris de Rússia, així com els llaços de dirigents sobiranistes amb suposats emissaris del Kremlin. Aquestes investigacions estan englobades en la causa que s’instrueix pel presumpte desviament de fons de la Diputació de Barcelona.