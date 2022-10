Creen la Fundació Institut de la Llet i els Productes Làctics de Catalunya

La Fundació Institut de la Llet i els Productes Làctics de Catalunya va quedar constituïda dimarts. L’Institut estarà liderat i gestionat pel sector lleter i comptarà amb 26 patrons fundadors d’organitzacions i empreses de les tres baules de la cadena alimentària. A més, tindrà un patronat amb un consell directiu, un equip de gestió i un consell assessor científic i els escollits per formar-ne part van signar l’acta de constitució on consta el repartiment dels càrrecs inicials. Així, la presidència ha recaigut en l’empresa Danone, la vicepresidència ha anat a parar a mans de Caprabo, la secretaria li ha correspost a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i, finalment, la tresoreria l’assumirà Unió de Pagesos.

L’objectiu de l’Institut és posar en valor la llet i els productes làctics com a aliments saludables i sostenibles des d’un vessant més científic i promoure’n el seu consum. La nova institució s’instal·larà a la seu de l’Escola Agrària de Bellestar, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), i funciona com una entitat sense ànim de lucre. Aquesta està formada per aquests 26 patrons, els quals aportaran els ingressos necessaris per al seu funcionament, i uns beneficiaris, en aquest cas el sector en el seu conjunt. Aquest patronat gestionarà i tindrà cura del patrimoni i vetllarà perquè es compleixin les finalitats de la fundació amb un pressupost anual i un pla d’activitats. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural l’impulsarà inicialment amb l’aportació de 70.000 euros el primer any i 100.000 el segon.

Zona adient

Per ser coherent amb la seva finalitat, aquesta nova entitat s’ha ubicat en una zona on el boví de llet continua essent un motor econòmic de tradició, amb presència d’explotacions familiars sostenibles, de qualitat i resilients, i d’empreses i cooperatives històriques i de referència. A més, les comarques de la Cerdanya i l’Alt Urgell tenen una alta tradició lletera i formatgera i s’hi ubiquen infraestructures i equipaments vinculats a aquest sector. De fet, un 20% de les explotacions lleteres de Catalunya, 79, se situen en aquestes dues comarques. Aquestes granges acullen 10.121 vaques i majoritàriament les instal·lacions són de mida petita i mitjana amb un model familiar, sostenible i de qualitat.

La nova figura aglutinarà els esforços dels principals agents implicats en la producció, transformació i distribució de llet i productes làctics per promoure’n el consum i prestigi, de manera que el missatge sigui únic i consensuat. Es tracta de posar en valor la producció de llet i productes làctics en el marc d’una producció agroalimentària sostenible a escala econòmica, social i mediambiental, i de destacar-ne el paper fonamental en el manteniment i la dinamització del món rural.

L’Institut servirà per recopilar informació d’interès sobre la llet i els productes làctics i elaborar-ne de pròpia per posar-la tant a disposició de la ciutadania com dels professionals sanitaris i de salut pública, la comunitat educativa, el sector, organitzacions de consumidors, col·legis professionals, Administració i mitjans. A més, promourà i coordinarà activitats de valorització del sector i dels seus productes per prestigiar-los i millorar-ne la percepció social. Es crearà un web i canals de comunicació i també recorrerà a l’ús dels instruments i canals creats en el marc del Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya.