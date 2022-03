L’Audiència Nacional ha rebutjat tornar al Partit Popular les fiances per 1.245.154 euros que la formació conservadora va haver de consignar el juny del 2016 pel judici en què va acabar condemnat com a responsable civil subsidiari del pagament per part del seu extresorer Luis Bárcenas d’un milió d’euros procedents de la caixa b que es van destinar a remodelar la seu nacional del carrer Gènova, segons consta en una diligència de 18 de febrer.

Dimarts passat, l’exsecretari general del PP Teodoro García Egea assegurava que havien rebut una comunicació judicial referent al cas de la caixa b. I en aquesta resolució l’Audiència Nacional estableix que «no s’ha de modificar la fiança que li va ser imposada per estar pendent la tramitació dels recursos de cassació anunciats, tenint en compte les al·legacions de les parts».