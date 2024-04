Vols saber si tens un dels gossos més intel·ligents del moment?

El cervell és un dels òrgans més estudiats pels científics, ja que és òrgan molt complex. No t'has plantejat mai perquè hi ha persones més intel·ligents que d'altres? O per què hi ha persones que tenen més facilitat a l'hora d'aprendre? El mateix passa amb els gossos. Així doncs, des de fa aproximadament uns cinc anys, un grup d'experts ha estat analitzant diverses races de gossos, per tal de comprovar la seva intel·ligència i aquests han estat els resultats.

Els estudis que es duen a terme per mesurar la intel·ligència dels gossos es basen en la capacitat que tenen els gossos d'una raça per obeir ordres, la capacitat de treball o si són capaços de resoldre problemes, entre altres anàlisis. Tot i que, aquestes proves poden determinar si un animal és més o menys intel·ligent, cada gos és diferent, per la qual cosa sempre se li poden ensenyar trucs, ordres o jocs encara que no figurin al llistat de gossos més llestos del món.

Les cinc races de gossos més intel·ligents

Aquest és el rànquing de gossos més intel·ligents del món, segons els estudis científics:

Border Collie: aquesta raça procedeix d'Escòcia i Anglaterra, on els utilitzaven per al pasturatge. Destaquen per la seva gran agilitat, capacitat per aprendre i són gossos lleials i obedients. Tot i que el border collie sempre ha encapçalat el llistat de gossos més intel·ligents, un recent estudi publicat per la revista Nature l'ha desbancat de la primera posició. El pastor belga malinois ocuparia ara, aquest primer lloc.

El Border Collie encapçala la llista dels gossos més intel·ligents del moment / wirestock

Caniche : ocupa el segon lloc a causa de la seva agudesa mental i la seva sociabilitat. A més, és molt fàcil entrenar-los, ja que aprenen ràpidament. Tot i que, els experts no es posen d'acord amb el seu origen , fins al segle XV va ser un gos exclusiu dels aristòcrates i nobles.

: ocupa el segon lloc a causa de A més, és molt fàcil entrenar-los, ja que aprenen ràpidament. Tot i que, , fins al segle XV va ser un Pastor alemany: com el seu nom indica és originari d'Alemanya , on es feia servir com a gos pastor. Tot i que es tracta d'una raça relativament nova, el seu origen se situa el 1899, la seva intel·ligència, força, capacitat d'entrenament i obediència el situen al tercer lloc.

com el seu nom indica és on es feia servir com a gos pastor. Tot i que Golden retriever: és una raça originària d'Escòcia que destaca per la seva sociabilitat, bon caràcter i intel·ligència. No obstant això, posseeix grans aptituds per a la caça i el rastreig. Són animals molt tranquils i dòcils, per la qual cosa són perfectes per a les famílies.