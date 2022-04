Els bisbes espanyols donen un cop de porta a la comissió sobre els abusos

«No sé si estem exagerant la qüestió», va dir ahir Luis Argüello. El portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), que aquesta setmana ha celebrat la seva Assemblea Plenària a Madrid, feia referència a les diferents investigacions que s’han posat en marxa en els últims temps sobre els abusos sexuals a menors en el si de l’Església catòlica: la que dirigirà el Defensor del Poble després de l’encàrrec rebut del Congrés, la comissió recent aprovada al Parlament de Catalunya i l’auditoria que els mateixos bisbes han demanat al despatx d’advocats Cremades&Calvo Sotelo.

Reunits durant cinc dies per estudiar aquesta i altres qüestions, com la recepció de refugiats que fugen de la guerra a Ucraïna i l’objecció de consciència davant de l’eutanàsia i l’avortament, els bisbes han tornat a encendre el ventilador i mirar cap a fora davant dels casos de pederàstia. Després de ser una excepció en l’àmbit europeu, on s’ha abordat molt més a fons aquesta xacra, l’Església espanyola va emprendre fa uns mesos un camí diferent, almenys en teoria, en encarregar una investigació independent al bufet i assegurar, com va fer el president dels bisbes, Juan José Omella, que s’obria una «nova etapa» marcada per la intenció de ser «a prop de les víctimes». Ara, en canvi, els prelats han recuperat les seves posicions tradicionals, basades a minimitzar els abusos en el clergat i retratar-se en part com a víctimes.

Amb un to molt diferent del que sol emprar Omella, que sempre demana «perdó» als damnificats, Argüello va presentar l’Església com un «boc expiatori» dins d’un fenomen global, el de la pederàstia, en què els casos en l’àmbit catòlic són, va assegurar, una minoria. Davant Omella, que a principis d’abril va obrir la porta que la CEE participés com a membre a la comissió del Defensor del Poble («volem saber primer com s’organitzarà i quina metodologia farà servir», va dir l’arquebisbe de Barcelona en una entrevista amb El País), el portaveu dels bisbes va deixar clar que un pas d’aquest tipus no és sobre la taula.

L’organisme aprovat pel Congrés amb el suport de tots els grups excepte Vox, la conformació del qual va amb retard i no s’espera fins d’aquí a unes setmanes, suposa una «decisió insòlita», ja que investigarà només els abusos comesos «per un sector de la població», va assenyalar Argüello, bisbe auxiliar de Valladolid. «Nosaltres des del principi hem manifestat que no formaríem part d’aquesta comissió -va continuar el portaveu, en clara contradicció amb les paraules d’Omella-. Volem manifestar que ens sembla que fer una investigació sobre els abusos només a l’Església, quan dels 15.000 procediments oberts per la fiscalia només 68 es refereixen a l’Església, és una decisió sorprenent». Això sí, l’Església espanyola, va deixar clar el portaveu, col·laborarà amb la comissió i obrirà els arxius diocesans, encara que «se sobrevalora» el que es pot trobar en aquests documents.