«Em volen casar per la força. Vinc a denunciar-ho»

«Els meus pares em volen casar per força i vinc a denunciar-ho». Amb aquestes paraules -o similars- van rebre ahir els Mossos d’Esquadra la víctima d’un nou possible cas de matrimoni forçat a Catalunya. La policia ha obert una investigació, pocs dies després de l’assassinat de les dues germanes de Terrassa al Pakistan. La denunciant és una noia que ha manifestat ser menor i que ha acudit a una comissaria de la policia catalana per denunciar que els seus pares, en contra de la seva voluntat, pretenen casar-la amb un home al seu país d’origen.

La noia ha recorregut a la policia i ha relatat que els seus pares ja tenen un acord amb un home a qui pretenen unir-la i que està previst que es desplacin a aquest destí del continent asiàtic per segellar un compromís que vol evitar.

Els Mossos tenen un protocol per a la prevenció de matrimonis forçats, un delicte perseguit pel Codi Penal, i també per registrar les dades sobre els casos coneguts a Catalunya: des del 2009 s’han atès 194 noies, 101 de les quals són menors i 93 tenen almenys 18 anys. Des de la policia catalana es destaca que els matrimonis forçats acostumen a ser situacions de violència masclista, ja que gairebé sempre recauen sobre dones.

Els grups d’atenció a la víctima dels Mossos assessoren les dones sobre el seu dret a decidir lliurement sobre el matrimoni, recullen la denúncia i fan la investigació i el seguiment del cas, sobretot si es tracta d’un entorn hostil com el de les dues germanes de Terrassa. Des de la policia catalana es recorda a totes les persones que es troben en aquesta situació que poden acudir a una comissaria per sol·licitar ajuda, com va fer ahir la menor.

«És una barbaritat, que ja parin això. Qui és el meu oncle per dir-me amb qui he de dormir? No vull que l’assassinat a les dues germanes de Terrassa es repeteixi: que la meva filla, la meva neboda o les meves amigues les matin per estar en contra d’un matrimoni. Les dones volem viure les nostres vides amb llibertat!», clamava ahir Huma Jamshed, presidenta de l’Associació Cultural Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses