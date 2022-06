El transport ferroviari monopolitza el baix nivell inversor de l’Estat

És difícil diagnosticar les raons per les quals la baixa execució de les inversions de l’Estat a Catalunya s’ha convertit els darrers anys en un mal endèmic. Segons l’anàlisi que fa la Generalitat a partir de les dades de la Intervenció General de l’Estat (IGAE), els darrers anys l’execució de la inversió a Catalunya s’ha situat al voltant del 60%, entre 10 i 15 punts per sota de la mitjana estatal. El 2021, però, el percentatge amb prou feines va assolir el 35,7% del pressupostat, batent tots els rècords a la baixa. L’execució mitjana en el conjunt de les autonomies es va situar al voltant del 70%, arribant al 183% a Madrid, on l’any passat es va produir el rescat de les autopistes radials de peatge. Al costat de Catalunya, també van patir una execució per sota del 50% el País Basc, Cantàbria, el País Valencià, Andalusia i Astúries.

Dels 1.330 milions d’inversió que l’Estat no va aconseguir culminar a Catalunya el 2021, més de 1.000 milions corresponen a l’empresa pública administradora d’infraestructures ferroviàries ADIF. La resta es va concentrar, sobretot, a Ports de l’Estat, a Renfe-Operadora, a l’empresa pública de navegació aèria Enaire i a l’empresa nacional de residus radioactius Enresa. Aquests cinc centres gestors són els principals responsables de l’ínfima execució de la inversió de l’Estat a Catalunya el 2021. Mentre que en els ministeris i organismes autònoms l’execució va superar el 90%; en les empreses públiques amb prou feines va ser del 27,3%.

Projectes amb retard

Dels 707 milions d’inversió pressupostats per ADIF a Catalunya, gairebé no es va executar el 24%, mentre que gairebé 540 milions es van quedar sense executar. A més, dels 492 milions pressupostats per ADIF-Alta Velocitat, amb prou feines es van executar 22 milions, el 4,6%.

La documentació de la IGAE no detalla quines obres es van tirar endavant i quines es van quedar enrere. Tot i això, és evident que la pràctica totalitat dels 492 milions d’inversió projectada a Alta Velocitat per a Catalunya es van quedar, de moment, sense executar. Entre aquests: 126 milions en línies d’explotació; 182 milions per al Corredor Mediterrani; 22 milions a l’estació AVE de l’aeroport de Girona o 142 milions programats pel tram ferroviari entre Vandellós i València.

Hi ha experts que renuncien a veure «una mà negra» contra Catalunya i addueixen altres arguments. «Pot ser que la rigidesa de l’Estatut , que imposa destinar el 18% de la inversió estatal a Catalunya, faci impossible poder absorbir any a any aquesta quantitat i que, per això, de manera recurrent es quedin projectes sense executar» , explica un exalt càrrec de la Generalitat.