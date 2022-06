La Conferència Episcopal proposa obrir un diàleg sobre el celibat opcional

La Conferència Episcopal Espanyola (CEE) va presentar ahir una síntesi de les propostes dels catòlics espanyols per al futur de l’Església, entre les quals es preveu obrir un diàleg sobre el celibat opcional, l’ordenació de capellans casats i el sacerdoci femení.

«Encara que es tracta de qüestions suscitades només en algunes diòcesis i, en elles, per un nombre reduït de grups o persones, veiem convenient incorporar aquesta síntesi, per la seva rellevància en l’imprescindible diàleg eclesial i amb els nostres conciutadans, la petició que formulen sobre de la necessitat de discernir amb més profunditat la qüestió relativa al celibat opcional en el cas dels preveres i a l’ordenació de casats; en menor mesura, ha sorgit igualment el tema de l’ordenació de les dones», es llegeix en el document, presentat en la Fundació Pau VI, a Madrid, davant de més de 600 representants de l’Església.

La Conferència Episcopal detecta, en relació amb aquests temes, «una clara petició» de, com a Església, «dialogar sobre ells per tal de permetre conèixer millor el Magisteri respecte dels mateixos i poder oferir una proposta profètica a la societat».

D’altra banda, al document també es posa de manifest la necessitat que l’Església ofereixi una «acollida més cuidada» a les persones del col·lectiu LGTBI i a les persones divorciades i tornades a casar. «Totes i cadascuna», segons estableix, «tenen un lloc a l’Església i cal oferir-lo amb claredat, sense exclusions».

«Es posa de manifest la necessitat que l’acollida estigui més cuidada en les persones que necessiten un acompanyament més gran en les seves circumstàncies personals per raó de la seva situació familiar -es mostra amb força la preocupació per les persones divorciades i tornades a casar- o de la seva orientació sexual. Sentim que, com a Església, lluny de quedar-nos en col·lectius identitaris que difuminen les cares, hem de mirar, acollir i acompanyar cada persona en la seva situació concreta», destaca la CEE.

Igualment, els bisbes conclouen que cal un discerniment més gran sobre «els abusos sexuals, de poder i de consciència en l’Església, evidenciant la necessitat de perdó, acompanyament i reparació». Aquestes són algunes de les propostes que la CEE ha recollit de les síntesis realitzades, alhora, per les diòcesis espanyoles, i ara s’enviarà a la Secretaria General del Sínode, de cara a la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes.