El Tribunal Suprem acosta Griñán a la presó pels EROs a Andalusia

Un Tribunal Suprem dividit acosta José Antonio Griñán a la presó pel cas dels EROs. L’alt tribunal va confirmar ahir en els aspectes essencials la sentència que fa més de dos anys va condemnar una vintena de responsables socialistes per permetre durant deu anys la concessió d’ajudes sense control a determinades empreses andaluses en crisi, si bé dues de les magistrades, Susana Polo i Ana Ferrer, consideren que tant l’expresident com quatre implicats més haurien d’haver estat absolts del delicte de malversació.

La resolució, donada a conèixer ahir, posa fi a un llarg procés que va constituir el cas més important de corrupció del PSOE, que es va saldar a l’Audiència Provincial de Sevilla amb un total de 19 condemnes per l’ús irregular de gairebé 700 milions de diners públics. Ara, els condemnats en ferm, entre els quals també hi ha l’expresident Manuel Chaves, condemnat a 9 anys d’inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa, podran acudir en empara al Tribunal Constitucional (TC).

La condemna imposada a Griñán acosta la seva entrada a la presó, ja que encara que podria demanar la seva suspensió mentre es resol un eventual recurs davant el Constitucional, normalment aquest òrgan no sol concedir-la si la pena excedeix els cinc anys de presó. També hi hauria la possibilitat de demanar un indult al Govern. L’execució de la sentència correspon, en tot cas, a l’Audiència Provincial de Sevilla.

La resolució, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Ramón Berdugo, absol de prevaricació els condemnats Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez i Lourdes Medina; mentre que modifica la condemna imposada a Juan Márquez Contreras, si bé manté els altres pronunciaments dictats en el seu dia per l’Audiència Provincial de Sevilla.

Els arguments no es coneixeran fins d’aquí a uns dies, ja que falta incorporar el vot particular de Polo i Ferrer, que advocaven per estimar parcialment els recursos de Griñán però també els dels condemnats per malversació Miguel Ángel Serrano, Francisco Vallejo i Carmen Martínez Aguayo. Durant la vista per revisar aquesta sentència al Suprem, celebrada el 4 i 5 de maig, el fiscal Fernando Prieto va advocar per la confirmació de totes les condemnes imposades. Va relatar de manera detallada com es va modificar el sistema pressupostari que existia abans del 2000 per repartir sense control els diners públics.