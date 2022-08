El contacte en les relacions sexuals és la ruta que transmet la verola del mico

Els dermatòlegs espanyols, que han tingut un destacat paper en la detecció dels casos de verola del mico van donar a conèixer ahir una recerca –publicada a la revista científica British Journal of Dermatology–, en què, després d’una revisió de 185 casos, asseguren que les característiques principals del brot actual –Espanya ja ha notificat 4.577 casos confirmats– difereixen dels anteriors, per exemple, en el tipus de lesions. La descoberta confirma que la ruta de transmissió més probable en aquesta epidèmia és el contacte durant les relacions sexuals.

L’article –titulat Monkeypox outbreak in Spain: clinical and epidemiological findings in a prospective cros-sectional study of 185 cases–, ha estat realitzat pel Grup Espanyol de Malalties de Transmissió Sexual i Sida de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV). Mostra noves descobertes clíniques i epidemiològiques en un estudi transversal prospectiu de 185 casos recollits per un gran nombre de dermatòlegs espanyols. La recerca ha estat coordinada per la Unitat de Recerca de l’AEV.

Els dermatòlegs van ser els primers especialistes a detectar els casos d’aquesta patologia, que en els últims mesos ha saltat de l’Àfrica, d’on és endèmica, a diversos països europeus, entre els quals, Espanya, que encapçala la llista dels països que més casos registren i on, a més, en els últims dies s’han registrat dues morts relacionades amb la malaltia. Els especialistes destaquen ara el seu paper en l’elaboració de protocols, descripció de la malaltia i en el millor tractament dels pacients i el control del brot epidèmic.

Amb dades d’aquest dimarts de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE), publicades pel Ministeri de Sanitat, el nostre país ja ha notificat 4.577 casos confirmats de verola del mico, que procedeixen de 17 comunitats autònomes. A Catalunya ja n’hi ha 1.463.