Roba a la seva mare una pinacoteca de 140 milions de dòlars amb l’ajuda d’una vident

El Brasil prova una vegada més fins a quin punt la realitat pot ser alhora un serial i un thriller, sobretot quan està vinculada al món de l’art. La filla del difunt empresari Jean Boghici va estafar la seva mare amb l’ajuda d’un fals vident i altres delinqüents. La va mantenir sota captiveri diversos mesos i li va robar una pinacoteca de 140 milions de dòlars. La policia de Rio de Janeiro va acabar per aclarir un cas que va guanyar immediatament notorietat mundial.

Genevieve Boghici, la vídua de 82 anys del col·leccionista, ha trigat gairebé dos anys a demanar ajuda a les forces de seguretat i assenyalar la seva pròpia filla, Sabine Coll Boghici pels delictes que van tenir lloc en plena pandèmia. El confinament obligatori va contribuir a encobrir una història macabra. Tot va començar el gener del 2020, quan l’anciana va ser abordada per una dona que es va fer passar per mèdium i li va assegurar haver «vist» la malaltia de la seva filla amb un imminent i letal desenllaç.

Sabia molt bé quines paraules dir per impressionar una senyora d’edat avançada que, va assegurar la Policia Civil de Rio de Janiero, té «un costat místic» i «una filla que enfronta problemes psicològics», al punt de confabular-se amb la falsa endevina. El duo va acabar per convèncer Genevieve que s’havia de desprendre d’un milió de dòlars perquè Sabine Coll Boghici pogués ser guarida a través d’un tractament espiritual.

Després que es van realitzar aquests pagaments, Sabine va tornar a la casa materna, va acomiadar els empleats i va prendre el control de la vida de la vídua, tant de les amistats com de les comunicacions telefòniques. L’arribada del covid-19 va ajudar a dissimular el que era un veritable captiveri, no exempt d’agressions i amenaces de tota mena, fins i tot amb un ganivet que va fregar el coll.

Els quadres

«Com que no feia nous pagaments, la seva filla i la Rosa (la falsa vident) van començar a treure les obres d’art de la casa al·legant que el quadre tenia mal d’ull, amb energia negativa i que calia resar-lo», va explicar el delegat policial Gilberto Ribeiro. I així es van robar 16 obres, entre les quals hi havia O Sono, de Tarsila do Amaral, valorada en 58 milions de dòlars.