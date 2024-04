«Les infermeres hem de ser referents del col·lectiu LGBTIQ+»

«Què és realment ser home i ser dona?» i «la sexualitat és important a nivell individual?» van ser les dues preguntes que el doctor en infermeria i professor de la Universitat de Girona, David Cámara, va llençar ahir a la tarda per iniciar la seva ponència en el marc del congrés que l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) organitzada a Girona; per tal de plasmar que el col·lectiu LGBTIQ+ encara és un dels més oblidats per la societat i també en l’àmbit sanitari. És per això que apel·lava els més de 400 professionals de la infermeria que formaven el públic que calia plantejar-se canvis per progressar cap a la inclusió real.

El lema d’aquestes jornades, «Empodera’t», agafava més sentit que mai, i és que les infermeres reivindiquen el seu paper i demanen tenir més pes en les decisions polítiques i sanitàries. David Cámara refermava aquesta postura i exemplificava que en el cas de les persones LGBTIQ+ les infermeres «poden ser les seves referents» dins el sistema sanitari.

En la seva ponència, el doctor lamentava que aquest col·lectiu viu un procés «complex» en molts aspectes i segons un estudi que ha fet des de la UdG, les persones LGBTIQ+ «necessiten ajuda i no tenen un referent clar». Cámara matisa que «és important que els professionals d’infermeria ens empoderem, tenint en compte la facilitat amb què hi podem arribar, a través dels centres d’atenció primària, des de pediatria o des del programa Salut i Escola».

Cámara també va lamentar que aquest col·lectiu «infrautilitza» els centres de salut ja que no els veuen com un espai «segur», en el sentit que s’hi senten excloses. És per això que proposa diversos reptes des del sistema de salut, per tal d’acollir aquest col·lectiu amb plena inclusió. Entre aquestes propostes hi ha incorporar lavabos inclusius amb el gènere, personalitzar els documents administratius i incloure pistes visuals; pel que fa a la competència infermera, hi ha d’haver més formació i incloure la perspectiva de gènere i diversitat en els plants d’estudis universitaris. Finalment, considera que cal fomentar la recerca amb el col·lectiu i treballar conjuntament amb els agents socials.

