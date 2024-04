Els pagesos gironins protesten per la nova baixada del preu que els paguen per la llet i que els porta a la ruïna

Els pagesos gironins han tornat a protestar contra les empreses de distribució, després que els hagin tornat a rebaixar el preu que paguen per litre de llet. En concret, ha passat de 50 cèntims a 47, una xifra que està "per sota el preu de producció" i que, asseguren, els porta "a la ruïna". La manifestació estava convocada a les onze del matí davant de la Subdelegació del govern espanyol a Girona, però s'ha traslladat inicialment a l'Avinguda Ramon Folch. El motiu ha estat que la Policia Municipal ha interceptat un dels tres remolcs on havien carregat carros de compra d'una cadena de supermercats amb els que volien fer la protesta. Després de certa tensió amb els agents i alguna identificació, han acabat la concentració a la Subdelegació.

"La gent està desesperada". Així de clar s'ha mostrat el responsable del sector lleter d'Unió de Pagesos, Marc Xifra, després que les cadenes de supermercat hagin decidit rebaixar el preu que paga per litre de llet als pagesos catalans. Una rebaixa que el sindicat denuncia que el que fa és incomplir la llei de la cadena alimentària, que no permet que es pagui un preu més baix del que costa fer un producte. En aquest sentit, Xifra assenyala que els 47 cèntims que ofereix la gran distribució no arriba a cobrir el cost de produir un litre de llet.

El responsable del sector lleter remarca que, a tot això, s'hi afegeix que no hi ha relleu generacional perquè els joves "veuen que no s'hi poden guanyar la vida". La rebaixa de preu, assegura Xifra, els porta "a la ruïna" i demana al govern espanyol que "actuï" contra la gran distribució perquè es compleixi la llei.

Xifra denuncia que la llet s'està venent com un "producte reclam" als supermercats i això fa que "cada vegada hi hagi menys oferta". A més, Unió de Pagesos assegura que el preu que paga el consumidor final està "per sota del que li costa a l'establiment". "Si ells hi perden calers, imagineu-vos nosaltres", ha denunciat.