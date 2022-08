Els afectats viuen entre runes esperant un hivern que es preveu duríssim

El barri de Saltivka, a Khàrkiv, viu cobert de por i destrucció, pels impactes dels míssils que hi cauen setmana rere setmana. Una filera d’edificis populars de diversos pisos d’alçada amb el sostre despenjat. El carbonitzat mercat de Barabashova. L’hospital és al costat d’una església ortodoxa russa. I després cases, bars, botigues, petits magatzems, col·legis i centres d’esports, porten les cicatrius d’una guerra que s’intensifica a les nits, quan poquíssimes llums romanen intrèpidament encesos, els fanals s’apaguen i les cortines de les cases es tanquen, en l’intent d’evitar qualsevol llampada que pugui atraure l’atenció.

No hi ha dades definitives sobre els danys totals provocats pels enfrontaments al país; és un balanç que creix amb el pas dels dies, a mesura que se sumen més edificis comercials, cases, carreteres, ponts, aeroports, plantes industrials i altres infraestructures destrossades a tot el país. L’última xifra oferta pel primer ministre ucraïnès, Denys Shmyhal, ha estat de 750.000 milions de dòlars que es necessitaran per a la reconstrucció a causa del conflicte.