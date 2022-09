La Justícia argentina sospita que l’atacant de Cristina Kirchner no va actuar sol

La investigació de l’intent d’assassinat de Cristina Fernández de Kirchner avança entre ensopegades escandaloses. De moment, Andrés Sabag Montiel, el jove que va apuntar contra el cap de la vicepresidenta i va fallar en dues ocasions ja no és considerat un «llop solitari», segons la definició que va fer el cap del servei d’intel·ligència, Agustín Rossi. Després d’analitzar les imatges de les diferents càmeres que van registrar l’episodi que va commocionar l’Argentina, dijous passat, la jutge Maria Eugenia Capuchetti s’inclina a pensar que l’agressor no va actuar en solitari.

Brenda Uliarte, la parella de Sabag Montiel, de 23 anys, ha estat detinguda al comprovar-se que va estar a la cantonada de la casa de Fernández de Kirchner, al barri Recoleta de la ciutat de Buenos Aires. Poques hores abans de ser arrestada, ella va utilitzar les xarxes socials per assegurar que el seu xicot va usar una «pistola d’aigua» i que «no hi ha reconciliació amb els corruptes».

La jutgessa també va interrogar Mario Pablo Borgarelli, un suposat amic de l’agressor, que havia dit davant les càmeres de televisió: «La seva intenció era matar-la, lamentablement no ho va assajar abans». Borgarelli va aportar voluntàriament el seu telèfon, que va ser guardat davant de la presència de testimonis, el fiscal Carlos Rívolo i el defensor oficial de Sabag Montiel. El procediment pot ser una rutina judicial, però per adquireix una rellevància diferent perquè hi ha el risc que les informacions i els arxius del mòbil de l’atacant, claus per a la investigació, es perdin. El telèfon va ser misteriosament resetejat, va comunicar a Capuchetti la Policia de Seguretat Aeroportuària (PSA).

Dimissió rebutjada

El ministre d’Interior, Aníbal Fernández, va presentar la dimissió al president Alberto Fernández, que no la va acceptar. El funcionari va assegurar que la Policia Federal «no va manipular» l’aparell de Sabag Montiel: l’únic que va fer va ser col·locar-lo en una bossa que blinda els dispositius electrònics i bloqueja els senyals, per lliurar-lo a Capuchetti. Gregorio Dalbón, advocat de la vicepresidenta, va considerar «raríssim» que un fet de tanta importància hagi estat abordat «amb tan poca cura».

En aquest context es va reiniciar ahir el judici contra la vicepresidenta i altres funcionaris del Govern per suposats actes de corrupció relacionats amb l’obra pública.