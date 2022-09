Tornero presenta la dimissió com a president de RTVE

El president de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, va anunciar ahir la dimissió com a màxim responsable de l’ens televisiu públic, només un any i mig després d’accedir al càrrec. El problema, segons va deixar entreveure en un extens comunicat enviat als mitjans de comunicació, és que no pot mantenir la idea que tenia de RTVE. «Ja no es donen les condicions mínimes per al consens transversal, ni per conformar una majoria plural, estable i coherent; i, moltes vegades, ni tan sols el clima propici al diàleg que necessitem per culminar el projecte», va dir.

Després de diversos dies d’especulacions i rumors sobre la sortida definitiva de la corporació pública, les pressions del consell d’administració l’haurien portat a anunciar la renúncia. Pérez Tornero va ser elegit el març del 2021 després d’un pacte signat entre PSOE, Partit Popular, Unides Podem i Partit Nacionalista Basc.