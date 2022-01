Gonzalo Escalante vestirà la samarreta blanc-i-blava de l’Esportiu Alabès fins a final de temporada. Després de diversos dies de forts rumors en aquest sentit, l’Alabès el va anunciar després d’arribar a un acord amb el Lazio, equip de la lliga italiana al qual pertany el futbolista. Escalante és un vell conegut de la lliga espanyola on va disputar 137 partits sent titular habitual. Per si això fos poc, durant les cinc temporades que va jugar a l’Eibar va estar a les ordres i va comptar amb la confiança de Mendilibar.