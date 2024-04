El Garatge Plana Girona sobreviu al descens directe

El Girona salva el descens directe gràcies a la derrota del Rivas i, també, gràcies a tenir guanyat el gol average contra aquest rival. La victòria a domicili (1-4) i l’empat a casa (5-5) és suficient per superar l’ascens directe. Per tant, el Mataró, equip d’Ok Plata des de fa moltíssimes jornades i el Rivas són els dos equips que no competiran la temporada vinent a l’OK Lliga.

Pel que fa a la salvació de la categoria, l’assumpte és molt diferent. El Girona Garatge Plana haurà de jugar un Play-Out per continuar a la millor lliga nacional. El rival, encara no se sap i, no se sabrà fins que finalitzi l’última jornada de la fase regular. Dins de la lluita per escapar del Play-Out hi ha fins a quatre equips, CH Caldes, Lleida, Sant Just i Alcoi. L’Alcoi i el Sant Just necessiten un empat per fugir del Play-Out i el Lleida només li val la victòria si no vol que el Caldes el superi en la classificació general. Qualsevol d’aquests quatre equips pot ser el rival que s’hagi d’enfrontar a la plantilla de García Balda.

L’Alcoi té la possibilitat de deixar enllestit el possible rival del Girona, ja que s’enfrontaran contra el Caldes, equip amb la pitjor puntuació d’entre aquests quatre equips. L‘equip de García Balda va conduir fins al Palau Blaugrana per lluitar les poques opcions que tenia per esquivar el Play-Out.

Els gironins van sortir molt endollats i amb ganes de donar la sorpresa, però els locals no es van deixar enredar tan fàcilment. L’intercanvi de gols i de lideratge va ser la tònica del partit fins als últims minuts. El Barça va saber mantenir la calma que al Girona li va faltar. En els últims minuts, Marc Grau, dels locals va marcar un doblet per sentenciar l’enfrontament. Per part gironina, els golejadors van estar repartits entre Bogers, Compte, Ciurana i Contreras.