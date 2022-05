Impotents per fitxar estrelles

No fa tant, el Barça era actor protagonista del mercat de fitxatges. Era un club amb recursos, atractiu, a més, per a les grans estrelles. Ara, en canvi, el Camp Nou acull un equip que no resulta un reclam per aquests futbolistes, tipus Mbappé o Haaland, capaços d’activar per si sols el «cercle virtuós» de la reconstrucció com si fossin Ronaldinho el 2003.

El club està en una delicada situació econòmica, ja que representa el 55%, segons va informar la pròpia Lliga, del deute total del futbol espanyol. Els recursos no arriben (l’acord amb Spotify no és suficient) i Joan Laporta, en la seva segona etapa, treu el cap als jugadors galàctics, negocia amb ells, però ha d’abandonar qualsevol temptació perquè el Barça no té el múscul financer per concretar els seus desitjos. No va poder amb Haaland, que se n’ha anat amb Guardiola, abonant una clàusula de 60 milions d’euros ni tampoc amb Adeyemi, el jove davanter del Salzburg, que ha triat el Dortmund per rellevar-lo després d’invertir 35 milions. Ni l’estrella que ja és el noruec, ni el que pot ser el prometedor golejador alemany. El Barça no ha tingut accés a cap, la qual cosa obliga Laporta a ser més creatiu que mai. Al gener, va proclamar el president que «tothom es pot anar preparant perquè hem tornat i ho hem fet amb ganes que el Barça recuperi el pes que ha de tenir en el món del futbol». És més, Laporta «preveia» ja aquest pes, convençut que el club «continuava sent una referència» en el mercat. Però no ha començat encara el mercat d’estiu i la frustració envaeix Xavi, capaç com va ser en el seu moment de viatjar fins a Munic per explicar-li el seu projecte esportiu a Haaland. Arribat el moment, el jove noruec no ha tingut dubtes. Ha triat el City per model esportiu (treballar amb Guardiola al club on va jugar el seu pare de jove és un estímul emocional) i, a més, solvència econòmica ja que disposa de la fortalesa necessària per escometre una operació que supera els 200 milions d’euros en tots els seus conceptes.

El Barça volia Haaland. Però no podia pagar Haaland. Per què? Perquè en els cinc últims anys ha malgastat tots els diners que va acumular en el seu moment. No és gens casual que en aquest lustre el club fes els tres fitxatges més cars de la seva història. Se’n va anar Neymar al PSG i va rebre 222 milions d’euros, l’import de la seva clàusula de rescissió. En dos anys, del 2017 al 2019, el Barça va fer els tres fitxatges més cars de la seva història: Coutinho (120 milions d’euros més 40 en variables), Griezmann (135) i Dembélé (105 més 40). Ara no té diners.

Assisteix el Barça com espectador passiu al tràfec de les estrelles. El Madrid porta mesos treballant l’opció de Mbappé, barallant amb la resistència del PSG. Els blaugranes ni entren en l’equació, igual que ha passat amb Haaland.