L’ITF de la Bisbal tanca amb èxit i es planteja fer el salt l’any que ve a WTA 125

Durant uns dies la Bisbal d’Empordà ha centrat les mirades dels habituals del món del tennis. I és que a la capital del Baix Empordà ha estat la seu, per sisè any, del torneig de tennis femení ITF de terra batuda més important de Catalunya. «La valoració és molt positiva. Considero que els objectius que ens vam marcar, s’han complert amb escreix. Hem vist un molt bon nivell de tennis. A més, la final ha anat a tres sets i això ha engrescat encara més a l’afició que s’ha deixat veure per La Bisbal», valora el director tècnic del club organitzador del torneig (Club de Tennis la Bisbal), Xavier Ponsatí.

L’edició d’enguany va donar el tret de sortida el passat dia 8 i va cloure ahir amb el triomf de la xinesa Wang Xin a la final de la categoria individual contra de la russa Erika Andreeva, a qui va guanyar després de remuntar un set en contra (6-3/6-7/0-6). En dobles, l’altra modalitat de l’esdeveniment, les vencedores van ser la parella formada per l’andorrana Jiménez Kasintseva i la mexicana Renata Zarazúa, que van guanyar (4-6/6-2/8-10) dissabte a la tarda al duo britànic conformat per Olivia Nicholls i Alicia Barnett. Alguna de les guanyadores, finalistes o, fins i tot, participants del torneig «seran estrelles del futur. Cada any descobrim algun nou talent que emergirà en el futur. Moltes de les tenistes que han passat per la Bisbal han disputat l’Indian Wells o es troben entre el top 25 del rànquing WTA com és el cas de Paula Badosa», treu pit Ponsatí. De fet, la llista d’elements per presumir és força llarga. «La cita està marcada al calendari per moltes esportistes que la fan servir d’avantsala per, ni més ni menys, que Roland Garros», un torneig que es disputa la setmana que ve i que presenta el mateix terreny de joc-la terra batuda- i fa servir les mateixes pilotes que al torneig de la capital del Baix Empordà. Un altre tret a destacar és l’increment econòmic que han sofert els premis en metàl·lic per a les guanyadores. «Hem passat dels 60.000 als 100.000+H. Això significa que oferim a totes les participants l’hotel més l’esmorzar». A més, les jugadores han obtingut 10 punts extra respecte les altres edicions. Com si no fos poca cosa, l’ITF de la Bisbal ha fet servir la per tercera edició la tecnologia Foxtenn, «un sistema electrònic de jutge anomenat line calling system que es va implementar fa tres anys i que va passar les avaluacions pertinents per poder usar-la en altres tornejos aquí a La Bisbal d’Empordà», exposa Ponsatí.

Un cop acabat el torneig, Ponsatí vol «descansar i anar de vacances». Tanmateix, ja té la ment posada en el futur del torneig: «volem passar a ser un WTA 125 d’aquí a un any o dos».