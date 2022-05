Referents internacionals del paddle surf se citen a Blanes

Bruno Hasulyo és tota una eminència en el món del paddle surf. L’hongarès, nascut el 1994 i fill d’una família que ha mamat l’esport dia rere dia, ha sigut el millor del planeta en aquesta modalitat durant dos anys consecutius (2018 i 2019). Es troba en un estat de forma excel·lent, com ho demostra la seva recent victòria a Bali i té ganes de col·leccionar més èxits. El destí que ha escollit ara és Blanes. Allà es trobarà amb el peruà Itzel Delgado, actualment entre els tres millors del món. I també amb Edonays Caballero, vencedor del panamericà l’any passat. A la festa s’hi suma Fernando Pérez, campió d’Espanya. El que seria impensable fins fa quatre dies, reunir a un cartell de luxe com aquest, s’ha aconseguit a còpia de treball, de picar pedra. Només així s’explica com ha arrelat el paddle surf a la Costa Brava i més concretament a Blanes. Després d’acollir-hi algunes proves i de ser l’escenari l’any passat d’una cursa del campionat estatal, aquest 2022 s’ha decidit fer un pas endavant: arriba la primera prova internacional.

Sota el nom de Costa Brava Sup Race 2022, aquest cap de setmana els millors del món es deixaran veure per la localitat selvatana. No és només una exhibició i punt. Els premis en metàl·lic són prou llaminers i el creixement evident de Blanes, de la mà del paddle surf, ha servit també com a crida perquè una bona colla d’esportistes il·lustrin un cartell d’autèntic luxe. L’esdeveniment, a més a més, es converteix en la segona prova del Circuit Català de paddle surf, després d’inaugurar el campionat d’aquest any fa dues setmanes a Badalona. Amb el suport de les institucions, el Club Vela Blanes ha fet realitat una primera experiència que el més segur és que tingui continuïtat, com a mínim, els quatre propers anys.

Èxit de participació

S’espera un màxim de 140 participants comptant totes les categories. Catalans, nacionals però també d’arreu del món. Esportistes de Panamà, Perú, Puerto Rico, Hongria, Països Baixos, Portugal, Itàlia, Uruguai o França, d’entre altres països, no hi faltaran pas. Són en total uns tres dies, des d’ahir divendres i fins aquest diumenge, amb activitats per a tots els gustos i colors. Perquè el Costa Brava Sup Race 2022 no només és la prova de diumenge al matí. El plat fort. Hi ha d’altres esdeveniments a tenir en compte. Un petit tastet el de divendres, amb un passeig i entrenament per les cales de Blanes, així com una presentació dels atletes internacionals i també de les institucions que hi han volgut donar un cop de mà. Dissabte, torn per a la prova popular, oberta a tothom, a banda d’un sorteig amb premis interessants (una setantena d’articles de paddle surf i dues taules inflables) i un sopar de germanor. I demà, la cursa. El guanyador de la categoria Elite, que comptarà amb la classificació masculina i femenina, s’endurà un premi de 3.000 euros. Mentre que en les categories sub14 i sub16, els vencedors tindran la possibilitat de ser assessorats durant tot un any pel propi Bruno Hasulyo.

«Des que el 2011 vam començar amb aquesta aventura que hem estat picant pedra per aconseguir que molta gent practiqui aquest esport. És una autèntica passada que ara vingui tanta gent de fora a competir. Però això no només és el present, sinó un projecte de futur», valora Xavi Marina, integrant del CV Blanes i tot un referent a la localitat. Ja no només en aquest esport, sinó pel munt de curses d’ultrafons que ha fet per tot el planeta. Ell és dels primers en defensar el paddle surf com un esport «sa i sostenible». Un esport que ha captivat la Costa Brava i que aquest cap de setmana escriurà un capítol en una història que no para de créixer i créixer.